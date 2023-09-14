Политика и власть 14.09.2023 в 15:47

25-летний военный из Бурятии погиб на СВО

Артем Мартынов находился на фронте с первых дней спецоперации
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Текст: Евгения Гармаева
25-летний военный из Бурятии погиб на СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб Мартынов Артём Витальевич. Уроженцу села Тэгда Хоринского района было всего 25 лет.

Артем родился 9 января 1998 года. С 2004 по 2015 год обучался в Тэгдинской средней общеобразовательной школе. За годы учебы Артем принимал активное участие во всех спортивных мероприятиях школы, воспитанник Хоринской ДЮСШ. Состоял в составе школьной команды по волейболу и баскетболу. Вместе с командой неоднократно занимали призовые места в районных и республиканских соревнованиях, занимался в кружке «Юнармия». Увлекался техникой.

В 2016 году был призван в ряды армии в Забайкальский край, город Песчанка. После учебной части службу проходил в Сахалинской области в Анивском районе городе Анива, в котором остался служить по контракту. Обучался в ГБПОУ «Сахалинский промышленный экономический техникум».

С самого начала специальной военной операции находился в зоне СВО.

«8 сентября 2023 года погиб от множественных осколочных ранений, находясь на оборонительных позициях в районе населенного пункта Любовка Донецкой области»,

 - сообщили в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».
У Артёма остались родители, брат и девушка.



Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"

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