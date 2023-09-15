Политика и власть 15.09.2023 в 09:47

Телеграм-канал Алексея Цыденова вошел в топ-10 новостных каналов Бурятии

По числу подписчиков он обогнал многие местные СМИ
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Текст: Иван Иванов
Телеграм-канал Алексея Цыденова вошел в топ-10 новостных каналов Бурятии
По данным ресурса TGStat, канал главы Бурятии Алексея Цыденов занял 9-е место в рейтинге самых читаемых телеграм-каналов республики. Сейчас на новости от главы региона подписаны более 11 тысяч человек, что больше, чем у многих местных СМИ.

Мессенджер Телеграм давно стал из простого средства обмена сообщениями важным источником новостей. Свои каналы давно завели все СМИ Бурятии, а некоторые популярные источники информации вообще существуют лишь в Телеграм. Получается, что глава Бурятии Алексей Цыденов своими новостями успешно конкурирует со многими средствами массовой информации.

Телеграм-каналы и страницы в соцсетях глав регионов активно обсуждали участники завершившегося 13 сентября Восточного экономического форума. Так, начальник управления по работе с ДФО АНО «Диалог Регионы» Андрей Новиков рассказал о трендах работы высших должностных лиц в информационном пространстве.

В частности, он отметил, что сейчас губернаторы всех субъектов Дальневосточного федерального округа на постоянной основе общаются с населением в интернете, их страницы в социальных сетях стали полноценными медиаплощадками для коммуникаций с обществом.

«У нас есть замечательные примеры, которые мы считаем приоритетными в своей деятельности. Сейчас все 11 губернаторов Дальневосточного федерального округа активно ведут социальные сети. Отмечу, что они ведут соцсети хорошо: у них налажено общение с гражданами, есть интеграции с другими региональными блогерами. В ДФО эта работа проводится на высоком уровне», — подчеркнул во время своего выступления Андрей Новиков.

Он также отметил, что представителям власти в условиях нынешних реалий нужно уделять большое внимание работе в интернете в целях обеспечения стратегической безопасности государства:

«Исходя из сегодняшних реалий, выстраивание правильной и четкой политики в соцсетях, государственной информационной системы, — это не просто дань уважения времени, это стратегическая защита интересов страны. Мы считаем, что для этой работы нужно видеть все тенденции изменения инфополя», - сообщил он.

Фото: «Номер один»
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