Телеграм-канал Алексея Цыденова вошел в топ-10 новостных каналов Бурятии

По данным ресурса TGStat, канал главы Бурятии Алексея Цыденов занял 9-е место в рейтинге самых читаемых телеграм-каналов республики. Сейчас на новости от главы региона подписаны более 11 тысяч человек, что больше, чем у многих местных СМИ.Мессенджер Телеграм давно стал из простого средства обмена сообщениями важным источником новостей. Свои каналы давно завели все СМИ Бурятии, а некоторые популярные источники информации вообще существуют лишь в Телеграм. Получается, что глава Бурятии Алексей Цыденов своими новостями успешно конкурирует со многими средствами массовой информации.Телеграм-каналы и страницы в соцсетях глав регионов активно обсуждали участники завершившегося 13 сентября Восточного экономического форума. Так, начальник управления по работе с ДФО АНО «Диалог Регионы» Андрей Новиков рассказал о трендах работы высших должностных лиц в информационном пространстве.В частности, он отметил, что сейчас губернаторы всех субъектов Дальневосточного федерального округа на постоянной основе общаются с населением в интернете, их страницы в социальных сетях стали полноценными медиаплощадками для коммуникаций с обществом.«У нас есть замечательные примеры, которые мы считаем приоритетными в своей деятельности. Сейчас все 11 губернаторов Дальневосточного федерального округа активно ведут социальные сети. Отмечу, что они ведут соцсети хорошо: у них налажено общение с гражданами, есть интеграции с другими региональными блогерами. В ДФО эта работа проводится на высоком уровне», — подчеркнул во время своего выступления Андрей Новиков.Он также отметил, что представителям власти в условиях нынешних реалий нужно уделять большое внимание работе в интернете в целях обеспечения стратегической безопасности государства:«Исходя из сегодняшних реалий, выстраивание правильной и четкой политики в соцсетях, государственной информационной системы, — это не просто дань уважения времени, это стратегическая защита интересов страны. Мы считаем, что для этой работы нужно видеть все тенденции изменения инфополя», - сообщил он.Фото: «Номер один»