Политика и власть 19.09.2023 в 09:39

В Монголии активизируют исследования новых источников энергии

Об этом заявил председатель Великого государственного Хурала страны
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии активизируют исследования новых источников энергии
Монголия будет активизировать исследования новых источников энергии, таких как природный газ, метан, водород и ядерная энергетика. Об этом сообщил председатель Великого государственного Хурала (парламента) страны Гомбожавын Занданшатар, выступая основным докладчиком на международной конференции в Сеуле по теме «Энергетическая безопасность».

«Мы будем активизировать исследования новых источников энергии и технологий, таких как природный газ, метан, водород, ядерная энергетика. Диверсифицируя наши источники энергии, мы можем противостоять дефициту поставок и колебаниям цен», - сказал спикер монгольского парламента.

Перед конференцией он встретился с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чином, который подчеркнул значимость таких стран как Монголия, обладающих богатыми запасами редкоземельных элементов для стабильности поставок полезных ископаемых.

Монголия благодаря своему географическому положению, природным и климатическим условиям обладает большими энергетическими ресурсами для увеличения производства возобновляемой энергии. В частности, более 250 солнечных дней в году позволяют широко использовать солнечную и ветровую энергию. Пока Монголия 20% электроэнергии импортирует из России и Китая.

Фото: «Номер один»
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