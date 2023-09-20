В этом году ВЭФ имел особенное значение. Ведь сегодня экономика страны переориентируется на Восток. А значит у дальневосточных регионов, в том числе и у Бурятии, появились новые перспективы развития, основанного на сотрудничестве с азиатскими странами. Но ВЭФ стал площадкой не только для международных переговоров – руководству Бурятии удалось договориться о важных вещах и с внутрироссийскими структурами.О том, почему Дальний Восток так важен сегодня, рассказал президент страны Владимир Путин, который принял участие в пленарном заседании XIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. В пленарной сессии также участвовала вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту.- Дальневосточный федеральный округ – это 40% территории Российской Федерации. Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и так далее. Работают важнейшие, стратегические предприятия, морские порты и железные дороги. Словом, роль Дальнего Востока для нашей страны, для ее будущего, для позиций России в многополярном мире исключительно велика. Мы это хорошо понимаем. И потому хочу повторить то, о чем говорил в послании Федеральному Собранию десять лет назад, в декабре 2013 года, и о чем сказал в самом начале: опережающее развитие Дальнего Востока – это наш абсолютный приоритет на весь XXI век, общая ответственность и работа правительства, регионов, крупнейших отечественных компаний как с государственным участием, так и абсолютно частных, - подчеркнул Владимир Путин.Затронул президент и газификацию дальневосточных регионов, в частности Бурятии и Забайкальского края. К слову, в этот же день, 12 сентября, на полях ВЭФ-2023 глава республики Алексей Цыденов и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов подписали план-график (дорожную карту) газификации республики до 2032 года.- Наряду со строительством газопровода «Сила Сибири-2» это позволит нам не только гибко работать на мировых энергетических рынках, что сегодня востребовано, как мы знаем, но и прежде всего существенно расширить программу газификации Бурятии, Забайкальского края, других дальневосточных регионов, дать промышленности здесь, на Дальнем Востоке, дополнительные ресурсы, обеспечить города и поселки экологически чистым топливом, - отметил президент.По словам Владимира Путина, инвесторы готовы вкладываться в развитие Восточного полигона РЖД. И, вероятно, обратят внимание и на развитие туризма в национальных парках, ведь последние получат больше финансирования со стороны государства.- Российский Дальний Восток должен стать площадкой для отраслей «новой экономики», включая развитие туризма в национальных парках Приморья, Хабаровского края, Якутии, Бурятии, Камчатки, Курил и других регионов. С 1 сентября вступил в силу закон, который создает цивилизованные условия, нормативные рамки для экотуризма, формирует базу для раскрытия научного и туристического потенциала охраняемых территорий. Важно, чтобы они были обеспечены инфраструктурой, - отметил Владимир Путин, добавив, что нацпарки должны быть обеспечены дополнительными ресурсами. - Подчеркну: не за счет перераспределения средств с других природных объектов, а именно добавить плюсом, что называется, сверху, к предусмотренному финансированию.Кроме этого, обсуждался мастер-план Улан-Удэ, программа «1000 дворов», развитие энергетических мощностей. А также проекты, касающиеся развития транспорта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.- Продолжится масштабный проект: будут построены скоростные автомобильные магистрали через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана. Будет сформирован единый транспортный коридор «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока, - написал он. - Президент поручил до 1 марта подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри дальневосточного региона. «Чтобы людям не приходилось летать к соседям через Москву или сибирские аэропорты», - отметил Владимир Владимирович. К 2030 году пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока должен вырасти не менее чем до 4 млн человек в год - поставил задачу глава государства».Также президент предложил распространить льготную «Дальневосточную ипотеку» под 2% на сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса независимо от их возраста и семейного положения. Как это уже сделано для врачей и учителей. Кроме того, предлагается повысить верхнюю планку кредита до 9 млн рублей, если площадь приобретаемого жилья больше 60 квадратных метров.- Президент кратко рассказал об итогах развития экономики Дальнего Востока, социальной инфраструктуры за счет «президентской» субсидии. Только в Бурятии построены, отремонтированы и оснащены оборудованием сотни соцобъектов. Это школы, больницы, спортивные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры. Отдельно президент отметил создание Центра ядерной медицины в Улан-Удэ. Благодаря созданным уникальным условиям для бизнеса у нас реализуется не один крупный инвестпроект. Яркий пример - ГОК «Озерный». В целом динамика инвестиций на Дальнем Востоке, в частности в Бурятии, опережает общероссийский показатель, темпы промышленного роста также превышают среднероссийские, - написал Алексей Цыденов.Переходя от общего к частному, стоит отметить целый ряд встреч и соглашений, которые, безусловно, повлияют на развитие Бурятии и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе.Например, по итогам встреч с корпорацией «Синергия» планируется сотрудничество в сферах образования, туризма, цифровых технологий, сельского хозяйства. В том числе строительство нового корпуса Центра восточной медицины в микрорайоне Верхняя Березовка с помощью средств «Дальневосточной концессии».Как известно, Центр восточной медицины – единственная государственная медорганизация в стране, где уже на протяжении 33 лет оказывают медицинские услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины. Проект строительства нового корпуса на 150 мест планируется реализовать с использованием механизма «Дальневосточной концессии» – механизма государственно-частного партнерства. В рамках проекта будет разработана необходимая проектная документация, проведены строительно-монтажные работы, закуплено оборудование и инвентарь. Инвестиции в проект составят порядка 3,6 млрд рублей.- Традиционная медицина востребована в Бурятии, и появление нового корпуса медицинского учреждения позволит оказать качественные услуги большому числу людей. Центр восточной медицины станет не только объектом здравоохранения, но и объектом медицинского туризма, который активно развивается в регионе, – отметил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.Что касается корпорации «Синергия», то Бурятия уже работала с ней в вопросах организации форума «Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности» в 2022 году. А сейчас республике интересно сотрудничество в направлении модернизации работы центра «Мой бизнес». Необходима стратегия в разработке образовательных программ, мероприятий для предпринимателей, отвечающих потребностям рынка и условиям ведения современного бизнеса.- У нас очень много образовательных программ: от создания колледжа цифровых профессий до открытия предпринимательских классов в школах страны. Помимо этого, мы занимаемся развитием цифровых видов спорта, созданием глэмпинг-парков, организацией мероприятий самого высокого уровня. Уверены, что можем быть полезны Республике Бурятия, – рассказал ректор университета «Синергия» Артем Васильев.Одно из ключевых для Бурятии событий на площадках ВЭФ-2023 – это присвоение статуса резидента ТОР «Бурятия» аэропорту «Байкал». Соглашение подписали заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Сергей Скалий и генеральный директор ООО «Аэропорт Байкал» Дмитрий Гармаев. Также присутствовали глава республики Алексей Цыденов и председатель совета директоров ООО «Новапорт Холдинг» Роман Троценко.- Развитие любого региона очень сильно зависит от доступности, от логистики, от экономических и социальных связей. Развитие авиасообщения для нашей республики крайне важно. Поэтому возможность, которую дает строительство аэропорта, раскрывает потенциал республики, дает стимул для дальнейшего развития всей республики. И не только в сфере туризма, но и других экономических связей. Поэтому я хотел бы поблагодарить наших инвесторов - компанию «Новапорт». Открывается наше небо. Более 2,5 млн человек смогут к нам прилететь, - отметил Алексей Цыденов.Подписанное соглашение и включение проекта строительства аэропорта в территорию опережающего развития дает дополнительные налоговые льготы для инвестора. Тем самым поможет снизить затраты инвестора и, соответственно, стоимость билетов для пассажиров.- Налоговые льготы и административные преференции режима ТОР формируют комфортную обстановку для реализации бизнес-проекта, повышают его рентабельность, позволяют создать более качественный и удобный для людей объект транспортной инфраструктуры. По соглашению с КРДВ в проект по созданию нового аэровокзального комплекса будет вложено 2,66 млрд рублей, работу получат 60 жителей Улан-Удэ, - отметил Сергей Скалий.Также на полях ВЭФ состоялось подписание меморандума о реализации и продвижении проекта по развитию туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали «БАМ туристический».- Меморандум позволит объединить усилия наших регионов по созданию условий по развитию нового проекта: создание туристических объектов, маршрутов, мест размещения и питания в дальневосточных регионах страны. Байкало-Амурскую магистраль сложно назвать местом массового отдыха и туризма, - прокомментировал министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев.Кроме того, подписан целый ряд соглашений с самыми разными структурами. Например, о сотрудничестве в сфере здравоохранения между главой Бурятии и начальником центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД». Также о сотрудничестве в сфере развития биогазовых электростанций между правительством Бурятии и ООО «Экореон». Еще одно - о создании спортивно-развивающего центра в Северобайкальске с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. И многие другие.Таким образом, слова президента о новом стратегическом значении подтверждаются результатами ВЭФ. Конечно, далеко не все из подписанных соглашений получится сразу реализовать. Но даже часть из обсуждаемых проектов это уже серьезный толчок в развитии Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru