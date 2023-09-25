Политика и власть 25.09.2023 в 13:00

Хурал Бурятии выбрал двух вице-спикеров

Одним из них стал бывший «справедливоросс»
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Текст: Станислав Сергеев
Хурал Бурятии выбрал двух вице-спикеров
Сегодня на первой сессии нового Хурала Бурятии после того, как Владимир Павлов был избран его председателем, встал вопрос о назначении двух его заместителей.

Первой на эту должность выдвинули Татьяну Мантатову, которая занимала этот пост и в предыдущем созыве. В своей речи она сделала акцент на изменения в федеральном законодательстве, которые происходят и должны происходить в будущем по инициативе Хурала.

- Я хотела бы признать, что мы с вами в ходе избирательной кампании получили очень много наказов. Нам были заданы многие вопросы. И эти вопросы касались не только компетенции Народного Хурала. Они касались и совместного ведения с Российской Федерацией и вопросов федерального законодательства, - сказала она.

Татьяна Мантатова напомнила, что в предыдущем 6-м созыве Хурал сталкивался с такими вопросами, как нападения бездомных собак и жалобы жителей на продажу алкоголя в жилых домах в так называемых «наливайках».

- К сожалению, не всегда мы могли решить эти вопросы, поскольку они лежали в области совместного ведения либо исключительно федеральной компетенции. Но, тем не менее, активная работа главы и правительства, депутатов Народного Хурала позволила вынести эти проблемы на обсуждение на федеральном уровне. И сегодня уже есть изменения, - пояснила Татьяна Мантатова.

Претендентом на второго вице-спикера стал Баир Гармаев. Напомним, он сменил партийную «прописку» со «Справедливой России», которая в этот созыв не попала, на «Единую Россию», которая его и выдвинула.

- Перед Народным Хуралом нового созыва стоят непростые задачи по законодательному обеспечению устойчивого развития экономики Республики Бурятия. Особое значение они приобретают в наше непростое время. В условиях внешних экономических санкций, специальной военной операции. Сегодня мы должны максимально задействовать внутренние источники роста. И долг каждого депутата – сделать все возможное, чтобы обеспечить достойную жизнь каждого жителя республики Бурятия, - говорил он в своей речи.

По итогам тайного голосования Татьяна Мантатова получила 62 голоса «за». Против её кандидатуры проголосовали 2 депутата. За Баира Гармаева проголосовали 61 парламентарий, двое выступили против.

Таким образом, оба претендента стали зампредами Народного Хурала. Отметим, остальные фракции не стали выдвигать своих кандидатов, и выборы проходили в условиях полного отсутствия конкуренции.

Фото: Хурал Бурятии
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