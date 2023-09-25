Политика и власть 25.09.2023 в 16:32
В Бурятии выбрали председателей комитетов Народного Хурала
Кроме Семена Матхеева, все избранные оказались единороссами
Текст: Станислав Сергеев
Сегодня проходит первая сессия Народного Хурала, избранного 10 сентября этого года. Депутаты уже успели выбрать председателя парламента и двух его замов. После чего перешли к избранию председателей комитетов.
Два комитета из шести остались при своих прежних руководителях. Например, комитет по бюджету, налогам и финансам, члены которого определяют, куда и каким образом будут расходоваться бюджетные деньги. Им, как и в прошлом созыве, будет руководить Александр Бардунаев. Когда на сессии внесли его кандидатуру, в его поддержку выступил спикер Хурала Владимир Павлов:
- Когда на очередной финансовый год поступает бюджет, ответственный комитет по бюджету проводит огромную работу: создает рабочую группу, проводит заседания, работает до ночи. Это был экзамен для Александра Владимировича, и за все эти годы он справился достойно с этой задачей, - говорил спикер.
Также своего прежнего руководителя сохранил и комитет по социальной политике – им вновь стал Игорь Марковец.
- Он прекрасно работал председателем комитета, владеет всеми проблемными вопросами данного направления, имеет опыт огромный общественной работы, - выступал в его поддержку Анатолий Кушнарев.
А вот остальные комитеты приобрели новых председателей. Например, комитет по госустройству возглавил экс-зампред правительства Бурятии, курировавший вопросы безопасности, Петр Мордовской. В его поддержку высказался его коллега – тоже бывший зампред правительства, но по социалке, Вячеслав Цыбикжапов, также избранный в Хурал.
- С ним я работал последние 5 лет в правительстве. Очень тесно контактировали по службе. Хочу сказать, что Петр Степанович достойный профессионал высокого класса, очень оперативно решает все вопросы. Я думаю, что он с честью будет исполнять обязанности председателя комитета, - сказал он.
Виталий Лыгденов возглавил комитет по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике. Будучи спортсменом, он выступил с речью, завязанной на волейбольной тематике:
- Если в боксе, в борьбе каждый бьется сам за себя, то в волейболе – за команду. У нас в команде есть девиз: кто сачканет, кто заболеет – проигрывает вся команда. И хочу призвать депутатов нового созыва не сачковать, не болеть. От этого наша Бурятия станет сильнее.
Комитет по экономике возглавил Иннокентий Вахрамеев. В его поддержку высказался прежний председатель этого комитета Анатолий Кушнарев:
- Наш комитет один из самых сложных, ключевых в Хурале. 17 направлений, много проблемных вопросов, начиная от мусорной реформы, заканчивая байкальскими законами, которые сейчас в Госдуме обсуждаются, - говорил он. - Я 8 лет руководил этим комитетом, если будет обращаться, я обязательно буду ему помогать.
Единственным не единороссом, возглавившим хуральский комитет, стал представитель партии «Новые люди» Семен Матхеев. Он будет руководить аграрным комитетом. В его поддержку почему-то никто не выступал.
Быть или не быть кандидатам председателями комитетов, депутаты решали на тайном голосовании. Его итоги выглядят следующим образом:
Александр Бардунаев (бюджетный комитет)
За: 64
Против: 0
Воздержались: 0
Петр Мордовской (комитет по госустройству)
За: 61
Против: 3
Воздержались: 0
Семен Махтеев (аграрный комитет)
За: 57
Против: 6
Воздержались: 1
Виталий Лыгденов (комитет по межрегиональным связям)
За: 64
Против: 1
Воздержались: 0
Игорь Марковец (социальный комитет)
За: 61
Против: 2
Воздержались: 0
Иннокентий Вахрамеев (экономический комитет)
За: 58
Против: 6
Воздержались: 0
Фото: Хурал Бурятии
Два комитета из шести остались при своих прежних руководителях. Например, комитет по бюджету, налогам и финансам, члены которого определяют, куда и каким образом будут расходоваться бюджетные деньги. Им, как и в прошлом созыве, будет руководить Александр Бардунаев. Когда на сессии внесли его кандидатуру, в его поддержку выступил спикер Хурала Владимир Павлов:
- Когда на очередной финансовый год поступает бюджет, ответственный комитет по бюджету проводит огромную работу: создает рабочую группу, проводит заседания, работает до ночи. Это был экзамен для Александра Владимировича, и за все эти годы он справился достойно с этой задачей, - говорил спикер.
Также своего прежнего руководителя сохранил и комитет по социальной политике – им вновь стал Игорь Марковец.
- Он прекрасно работал председателем комитета, владеет всеми проблемными вопросами данного направления, имеет опыт огромный общественной работы, - выступал в его поддержку Анатолий Кушнарев.
А вот остальные комитеты приобрели новых председателей. Например, комитет по госустройству возглавил экс-зампред правительства Бурятии, курировавший вопросы безопасности, Петр Мордовской. В его поддержку высказался его коллега – тоже бывший зампред правительства, но по социалке, Вячеслав Цыбикжапов, также избранный в Хурал.
- С ним я работал последние 5 лет в правительстве. Очень тесно контактировали по службе. Хочу сказать, что Петр Степанович достойный профессионал высокого класса, очень оперативно решает все вопросы. Я думаю, что он с честью будет исполнять обязанности председателя комитета, - сказал он.
Виталий Лыгденов возглавил комитет по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике. Будучи спортсменом, он выступил с речью, завязанной на волейбольной тематике:
- Если в боксе, в борьбе каждый бьется сам за себя, то в волейболе – за команду. У нас в команде есть девиз: кто сачканет, кто заболеет – проигрывает вся команда. И хочу призвать депутатов нового созыва не сачковать, не болеть. От этого наша Бурятия станет сильнее.
Комитет по экономике возглавил Иннокентий Вахрамеев. В его поддержку высказался прежний председатель этого комитета Анатолий Кушнарев:
- Наш комитет один из самых сложных, ключевых в Хурале. 17 направлений, много проблемных вопросов, начиная от мусорной реформы, заканчивая байкальскими законами, которые сейчас в Госдуме обсуждаются, - говорил он. - Я 8 лет руководил этим комитетом, если будет обращаться, я обязательно буду ему помогать.
Единственным не единороссом, возглавившим хуральский комитет, стал представитель партии «Новые люди» Семен Матхеев. Он будет руководить аграрным комитетом. В его поддержку почему-то никто не выступал.
Быть или не быть кандидатам председателями комитетов, депутаты решали на тайном голосовании. Его итоги выглядят следующим образом:
Александр Бардунаев (бюджетный комитет)
За: 64
Против: 0
Воздержались: 0
Петр Мордовской (комитет по госустройству)
За: 61
Против: 3
Воздержались: 0
Семен Махтеев (аграрный комитет)
За: 57
Против: 6
Воздержались: 1
Виталий Лыгденов (комитет по межрегиональным связям)
За: 64
Против: 1
Воздержались: 0
Игорь Марковец (социальный комитет)
За: 61
Против: 2
Воздержались: 0
Иннокентий Вахрамеев (экономический комитет)
За: 58
Против: 6
Воздержались: 0
Фото: Хурал Бурятии
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