Политика и власть 25.09.2023 в 16:32

В Бурятии выбрали председателей комитетов Народного Хурала

Кроме Семена Матхеева, все избранные оказались единороссами
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии выбрали председателей комитетов Народного Хурала
Сегодня проходит первая сессия Народного Хурала, избранного 10 сентября этого года. Депутаты уже успели выбрать председателя парламента и двух его замов. После чего перешли к избранию председателей комитетов.

Два комитета из шести остались при своих прежних руководителях. Например, комитет по бюджету, налогам и финансам, члены которого определяют, куда и каким образом будут расходоваться бюджетные деньги. Им, как и в прошлом созыве, будет руководить Александр Бардунаев. Когда на сессии внесли его кандидатуру, в его поддержку выступил спикер Хурала Владимир Павлов:

- Когда на очередной финансовый год поступает бюджет, ответственный комитет по бюджету проводит огромную работу: создает рабочую группу, проводит заседания, работает до ночи. Это был экзамен для Александра Владимировича, и за все эти годы он справился достойно с этой задачей, - говорил спикер.

Также своего прежнего руководителя сохранил и комитет по социальной политике – им вновь стал Игорь Марковец.

- Он прекрасно работал председателем комитета, владеет всеми проблемными вопросами данного направления, имеет опыт огромный общественной работы, - выступал в его поддержку Анатолий Кушнарев.

А вот остальные комитеты приобрели новых председателей. Например, комитет по госустройству возглавил экс-зампред правительства Бурятии, курировавший вопросы безопасности, Петр Мордовской. В его поддержку высказался его коллега – тоже бывший зампред правительства, но по социалке, Вячеслав Цыбикжапов, также избранный в Хурал.

- С ним я работал последние 5 лет в правительстве. Очень тесно контактировали по службе. Хочу сказать, что Петр Степанович достойный профессионал высокого класса, очень оперативно решает все вопросы. Я думаю, что он с честью будет исполнять обязанности председателя комитета, - сказал он.

Виталий Лыгденов возглавил комитет по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике. Будучи спортсменом, он выступил с речью, завязанной на волейбольной тематике:

- Если в боксе, в борьбе каждый бьется сам за себя, то в волейболе – за команду. У нас в команде есть девиз: кто сачканет, кто заболеет – проигрывает вся команда. И хочу призвать депутатов нового созыва не сачковать, не болеть. От этого наша Бурятия станет сильнее.

Комитет по экономике возглавил Иннокентий Вахрамеев. В его поддержку высказался прежний председатель этого комитета Анатолий Кушнарев:

- Наш комитет один из самых сложных, ключевых в Хурале. 17 направлений, много проблемных вопросов, начиная от мусорной реформы, заканчивая байкальскими законами, которые сейчас в Госдуме обсуждаются, - говорил он. - Я 8 лет руководил этим комитетом, если будет обращаться, я обязательно буду ему помогать.

Единственным не единороссом, возглавившим хуральский комитет, стал представитель партии «Новые люди» Семен Матхеев. Он будет руководить аграрным комитетом. В его поддержку почему-то никто не выступал.

Быть или не быть кандидатам председателями комитетов, депутаты решали на тайном голосовании. Его итоги выглядят следующим образом:

Александр Бардунаев (бюджетный комитет)

За: 64

Против: 0

Воздержались: 0

Петр Мордовской (комитет по госустройству)

За: 61

Против: 3

Воздержались: 0

Семен Махтеев (аграрный комитет)

За: 57

Против: 6

Воздержались: 1

Виталий Лыгденов (комитет по межрегиональным связям)

За: 64

Против: 1

Воздержались: 0

Игорь Марковец (социальный комитет)

За: 61

Против: 2

Воздержались: 0

Иннокентий Вахрамеев (экономический комитет)

За: 58

Против: 6

Воздержались: 0

Фото: Хурал Бурятии
Теги
хурал

Все новости

В Бурятии выбрали председателей комитетов Народного Хурала
25.09.2023 в 16:32
В Улан-Удэ в память о погибших участниках СВО высадили именные деревья
25.09.2023 в 16:22
В Улан-Удэ проведут эксперимент на перекрестке
25.09.2023 в 16:07
В Бурятии задержали серийного вора
25.09.2023 в 15:49
Месячник чистоты в Улан-Удэ пройдет под лозунгом «Разделяй и сохраняй»
25.09.2023 в 15:20
В Бурятии приставы добились выплаты компенсации пострадавшему в ДТП ребенку
25.09.2023 в 15:19
Горсвет Улан-Удэ засудил расклейщиков объявлений
25.09.2023 в 14:21
В Бурятии пенсионера задержали за убийство
25.09.2023 в 13:55
Хурал Бурятии выбрал двух вице-спикеров
25.09.2023 в 13:00
ТГК-14 оштрафована за нарушение сроков техприсоединения
25.09.2023 в 12:56
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 сентября

Читайте также
Хурал Бурятии выбрал двух вице-спикеров
Одним из них стал бывший «справедливоросс»
25.09.2023 в 13:00
Новый Народный Хурал Бурятии снова возглавил Владимир Павлов
Его соперник Виктор Малышенко набрал всего 8 голосов
25.09.2023 в 12:24
В Бурятии вновь избранный Хурал собрался на первую сессию
Депутатам предстоит выбрать председателя парламента и глав комитетов
25.09.2023 в 10:29
Мэр Улан-Удэ перенимает опыт Казани
В столице Татарстана много полезных наработок и практик, отметил Игорь Шутенков
22.09.2023 в 10:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru