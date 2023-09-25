В Бурятии выбрали председателей комитетов Народного Хурала

Сегодня проходит первая сессия Народного Хурала, избранного 10 сентября этого года. Депутаты уже успели выбрать председателя парламента и двух его замов. После чего перешли к избранию председателей комитетов.Два комитета из шести остались при своих прежних руководителях. Например, комитет по бюджету, налогам и финансам, члены которого определяют, куда и каким образом будут расходоваться бюджетные деньги. Им, как и в прошлом созыве, будет руководить Александр Бардунаев. Когда на сессии внесли его кандидатуру, в его поддержку выступил спикер Хурала Владимир Павлов:- Когда на очередной финансовый год поступает бюджет, ответственный комитет по бюджету проводит огромную работу: создает рабочую группу, проводит заседания, работает до ночи. Это был экзамен для Александра Владимировича, и за все эти годы он справился достойно с этой задачей, - говорил спикер.Также своего прежнего руководителя сохранил и комитет по социальной политике – им вновь стал Игорь Марковец.- Он прекрасно работал председателем комитета, владеет всеми проблемными вопросами данного направления, имеет опыт огромный общественной работы, - выступал в его поддержку Анатолий Кушнарев.А вот остальные комитеты приобрели новых председателей. Например, комитет по госустройству возглавил экс-зампред правительства Бурятии, курировавший вопросы безопасности, Петр Мордовской. В его поддержку высказался его коллега – тоже бывший зампред правительства, но по социалке, Вячеслав Цыбикжапов, также избранный в Хурал.- С ним я работал последние 5 лет в правительстве. Очень тесно контактировали по службе. Хочу сказать, что Петр Степанович достойный профессионал высокого класса, очень оперативно решает все вопросы. Я думаю, что он с честью будет исполнять обязанности председателя комитета, - сказал он.Виталий Лыгденов возглавил комитет по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике. Будучи спортсменом, он выступил с речью, завязанной на волейбольной тематике:- Если в боксе, в борьбе каждый бьется сам за себя, то в волейболе – за команду. У нас в команде есть девиз: кто сачканет, кто заболеет – проигрывает вся команда. И хочу призвать депутатов нового созыва не сачковать, не болеть. От этого наша Бурятия станет сильнее.Комитет по экономике возглавил Иннокентий Вахрамеев. В его поддержку высказался прежний председатель этого комитета Анатолий Кушнарев:- Наш комитет один из самых сложных, ключевых в Хурале. 17 направлений, много проблемных вопросов, начиная от мусорной реформы, заканчивая байкальскими законами, которые сейчас в Госдуме обсуждаются, - говорил он. - Я 8 лет руководил этим комитетом, если будет обращаться, я обязательно буду ему помогать.Единственным не единороссом, возглавившим хуральский комитет, стал представитель партии «Новые люди» Семен Матхеев. Он будет руководить аграрным комитетом. В его поддержку почему-то никто не выступал.Быть или не быть кандидатам председателями комитетов, депутаты решали на тайном голосовании. Его итоги выглядят следующим образом:За: 64Против: 0Воздержались: 0За: 61Против: 3Воздержались: 0За: 57Против: 6Воздержались: 1За: 64Против: 1Воздержались: 0За: 61Против: 2Воздержались: 0За: 58Против: 6Воздержались: 0Фото: Хурал Бурятии