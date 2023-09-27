В Улан-Удэ на сессии горсовета избрали новых председателей комитетов

Сегодня на 44-й сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов народные избранники проводили своих коллег. 7 депутатов – Геннадий Бадмаев, Саян Бальжиров, Вадим Бредний, Елена Вахрушкинова, Денис Гармаев, Долгор Норбоева и Анатолий Сахнов – написали заявления о досрочном прекращении полномочий.Как сообщал «Номер один», они покидают свои должности в связи с переходом в Народный Хурал по результатам прошедших выборов. Горсовет проголосовал единогласно и пожелал коллегам успехов в работе.







«Уважаемые депутаты, вот мы и отпустили наших коллег-депутатов. Все дружно, единогласно проголосовали. Пожелаем нашим коллегам, чтобы они плодотворно работали во благо наших жителей города Улан-Удэ, Республики Бурятия в Народном Хурале. Мы будем с вами взаимодействовать – и горсовет, и администрация города, и мэр города. Всегда рады видеть вас!»

- высказался председатель улан-удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.



На сессии также избрали новых глав двух комитетов. Вместо ушедшей в Народный Хурал Долгор Норбоевой на должность председателя постоянного Комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету Улан-Удэнского городского Совета депутатов назначили Дмитрия Путилина.



«Благодарю за доверие и поддержку моей кандидатуры! Это большая честь и большая ответственность, со своей стороны приложу все усилия для эффективной и совместной работы, как с администрацией города Улан-Удэ, так и с горсоветом. Спасибо, коллеги!»

- прокомментировал Дмитрий Путилин.



Комитет по социальной политике горсовета возглавил Денис Егоров, депутат округа №20. Ранее на этой должности был Денис Гармаев, который прошел в Народный Хурал по одномандатному округу №15.