Политика и власть 27.09.2023 в 17:42

В Улан-Удэ на сессии горсовета избрали новых председателей комитетов

Напомним, это связано с переходом сразу 7 депутатов в Народный Хурал
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ на сессии горсовета избрали новых председателей комитетов

Сегодня на 44-й сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов народные избранники проводили своих коллег. 7 депутатов – Геннадий Бадмаев, Саян Бальжиров, Вадим Бредний, Елена Вахрушкинова, Денис Гармаев, Долгор Норбоева и Анатолий Сахнов – написали заявления о досрочном прекращении полномочий.Как сообщал «Номер один», они покидают свои должности в связи с переходом в Народный Хурал по результатам прошедших выборов. Горсовет проголосовал единогласно и пожелал коллегам успехов в работе.


«Уважаемые депутаты, вот мы и отпустили наших коллег-депутатов. Все дружно, единогласно проголосовали. Пожелаем нашим коллегам, чтобы они плодотворно работали во благо наших жителей города Улан-Удэ, Республики Бурятия в Народном Хурале. Мы будем с вами взаимодействовать – и горсовет, и администрация города, и мэр города. Всегда рады видеть вас!»

 - высказался председатель улан-удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.
На сессии также избрали новых глав двух комитетов. Вместо ушедшей в Народный Хурал Долгор Норбоевой на должность председателя постоянного Комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету Улан-Удэнского городского Совета депутатов назначили Дмитрия Путилина.

«Благодарю за доверие и поддержку моей кандидатуры! Это большая честь и большая ответственность, со своей стороны приложу все усилия для эффективной и совместной работы, как с администрацией города Улан-Удэ, так и с горсоветом. Спасибо, коллеги!» 

 - прокомментировал Дмитрий Путилин.
Комитет по социальной политике горсовета возглавил Денис Егоров, депутат округа №20. Ранее на этой должности был Денис Гармаев, который прошел в Народный Хурал по одномандатному округу №15.

«Уважаемые коллеги, спасибо огромное за оказанное доверие, понимаю всю ответственность, готов к совместной плодотворной работе на благо жителей города»,

 - отметил Денис Егоров.



Фото: Номер один

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