Политика и власть 03.10.2023 в 15:00

Улан-Удэ и Минск будут дружить

Столица Бурятии теперь побратим одного из районов столицы Беларуси
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Улан-Удэ и Минск будут дружить
Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и глава Центрального района Минска Николай Поляков подписали соглашение об установлении побратимских отношений и сотрудничества.

«Наши гости впервые на бурятской земле, поэтому я кратко рассказал о том, чем примечателен Улан-Удэ. В первую очередь мы говорили о том, что у нас в мире и согласии живут более ста национальностей, в том числе и белорусы. В республике действует региональная общественная организация «Автономия белорусов Бурятии». Также рассказали о нашей кухне, достопримечательностях, жемчужине мира – озере Байкал и о том, что сейчас мы развиваем индустрию гостеприимства, поэтому всегда рады принять у себя туристов», - сообщил в соцсетях Игорь Шутенков.

По словам мэра Улан-Удэ, Николай Поляков с присущей белорусам открытостью отметил, что всё рассказанное об Улан-Удэ относится и к Минску, потому что у наших стран общая история. Он также отметил, что между Россией и Республикой Беларусь достигнут высокий уровень политических связей, а благодаря политике глав наших государств активно развивается сотрудничество во всех сферах - экономике, торговле, культуре и туризме.

«Уверен, что сегодняшняя встреча станет отправной точкой для плодотворного сотрудничества между нашими городами и укрепления дружбы между нашими народами», - подчеркнул Игорь Шутенков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
улан-удэ Беларусь

Все новости

В Бурятии студент угнал иномарку на глазах у хозяина
03.10.2023 в 15:22
Улан-Удэ и Минск будут дружить
03.10.2023 в 15:00
В Бурятии омбудсмен помогла перевести солдата на родину
03.10.2023 в 14:58
В Улан-Удэ дезинфицируют Левый берег
03.10.2023 в 14:33
Трех погибших бойцов батальона «Байкал» наградили орденами Мужества
03.10.2023 в 14:21
В Улан-Удэ впервые кремировали собаку
03.10.2023 в 14:12
Житель Улан-Удэ взял кредиты на 3 миллиона рублей и перевел их мошенникам
03.10.2023 в 12:58
«Заманила в лес и устроила казнь»
03.10.2023 в 12:00
В Хурале Бурятии один Варфоломеев заменил другого
03.10.2023 в 11:47
Иван Бурлака назначен и.о. начальника Бурятской таможни
03.10.2023 в 11:29
ЗУРХАЙ
с 27 сентября по 3 октября

Читайте также
В Хурале Бурятии один Варфоломеев заменил другого
Мандат избранного сенатором Александра Варфоломеева передали его тёзке-однофамильцу
03.10.2023 в 11:47
В столице Бурятии встретили Героя России
Иван Калашников вернулся после встречи с Владимиром Путиным
01.10.2023 в 15:01
В Улан-Удэ неизвестное животное ночью съело восемь кур

Жительница рассказала о таинственной пропаже семи кур и одного петуха из курятника

29.09.2023 в 18:42
Мэр Улан-Удэ проверил готовность ТЭЦ-1 к отопительному сезону
Градоначальник уверен, что станция пройдет зиму без сбоев
29.09.2023 в 12:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru