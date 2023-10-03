Улан-Удэ и Минск будут дружить

Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и глава Центрального района Минска Николай Поляков подписали соглашение об установлении побратимских отношений и сотрудничества.«Наши гости впервые на бурятской земле, поэтому я кратко рассказал о том, чем примечателен Улан-Удэ. В первую очередь мы говорили о том, что у нас в мире и согласии живут более ста национальностей, в том числе и белорусы. В республике действует региональная общественная организация «Автономия белорусов Бурятии». Также рассказали о нашей кухне, достопримечательностях, жемчужине мира – озере Байкал и о том, что сейчас мы развиваем индустрию гостеприимства, поэтому всегда рады принять у себя туристов», - сообщил в соцсетях Игорь Шутенков.По словам мэра Улан-Удэ, Николай Поляков с присущей белорусам открытостью отметил, что всё рассказанное об Улан-Удэ относится и к Минску, потому что у наших стран общая история. Он также отметил, что между Россией и Республикой Беларусь достигнут высокий уровень политических связей, а благодаря политике глав наших государств активно развивается сотрудничество во всех сферах - экономике, торговле, культуре и туризме.«Уверен, что сегодняшняя встреча станет отправной точкой для плодотворного сотрудничества между нашими городами и укрепления дружбы между нашими народами», - подчеркнул Игорь Шутенков.Фото: мэрия Улан-Удэ