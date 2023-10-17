Политика и власть 17.10.2023 в 12:51
Губернатор Забайкалья избавляется от выходцев из Бурятии
Краевое правительство покинул зампред Александр Бардалеев
Текст: Андрей Константинов
Александр Бардалеев покинул пост зампреда правительства – министра экономического развития Забайкальского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Осипов. В документе говорится, что Александр Бардалеев освобожден от замещаемой должности 16 октября по собственной инициативе.
Напомним, выходец из банковской сферы Александр Бардалеев в конце 2017 года после победы в открытом конкурсе возглавил министерство экономики Бурятии. В июле 2019 года он ушел в отставку. По данным источников «Номер один», он «пал жертвой» аппаратной борьбы в правительстве республики.
Однако уже спустя несколько месяцев Александр Бардалеев получил высокий пост в правительстве Забайкальского края – его назначили зампредом – министром экономического развития.
Отметим, «переток» чиновников из Бурятии на высокопоставленные должности в соседнем регионе ранее шел весьма интенсивно. Однако, как правило, никто из них надолго там не задерживался.
Так, экс-министр здравоохранения Бурятии Валерий Кожевников в июле 2019 года занял аналогичную должность в Забайкалье. Но проработал он менее года. Уже в апреле 2020 года руководитель региона Александр Осипов отправил его в отставку и назначил нового министра.
Алдар Бальжиров, одно время руководивший в Бурятии «ЭкоАльянсом», летом 2021 года получил пост заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. В январе этого года в это же министерство заместителем трудоустроился Сергей Банников, экс-заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии. Однако г-н Банников проработал на своем посту лишь полгода, после чего уволился. Что касается Алдара Бальжирова, то в сентябре он также покинул забайкальский Минстрой, правда, в правительстве он все же остался — его назначили заместителем руководителя администрации губернатора региона.
Наиболее сильно в Забайкалье прогремел бывший руководитель Управления капитального строительства Бурятии Виктор Гусляков. В 2021 году его назначили заместителем директора Службы единого заказчика Забайкальского края. А уже вскоре на чиновника стали заводить уголовные дела за халатность и взятки в крупном и особом крупном размерах. Недавно г-н Гусляков получил очередной приговор - 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 60 млн. рублей.
Фото: пресс-службы правительства Забайкалья
Напомним, выходец из банковской сферы Александр Бардалеев в конце 2017 года после победы в открытом конкурсе возглавил министерство экономики Бурятии. В июле 2019 года он ушел в отставку. По данным источников «Номер один», он «пал жертвой» аппаратной борьбы в правительстве республики.
Однако уже спустя несколько месяцев Александр Бардалеев получил высокий пост в правительстве Забайкальского края – его назначили зампредом – министром экономического развития.
Отметим, «переток» чиновников из Бурятии на высокопоставленные должности в соседнем регионе ранее шел весьма интенсивно. Однако, как правило, никто из них надолго там не задерживался.
Так, экс-министр здравоохранения Бурятии Валерий Кожевников в июле 2019 года занял аналогичную должность в Забайкалье. Но проработал он менее года. Уже в апреле 2020 года руководитель региона Александр Осипов отправил его в отставку и назначил нового министра.
Алдар Бальжиров, одно время руководивший в Бурятии «ЭкоАльянсом», летом 2021 года получил пост заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. В январе этого года в это же министерство заместителем трудоустроился Сергей Банников, экс-заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии. Однако г-н Банников проработал на своем посту лишь полгода, после чего уволился. Что касается Алдара Бальжирова, то в сентябре он также покинул забайкальский Минстрой, правда, в правительстве он все же остался — его назначили заместителем руководителя администрации губернатора региона.
Наиболее сильно в Забайкалье прогремел бывший руководитель Управления капитального строительства Бурятии Виктор Гусляков. В 2021 году его назначили заместителем директора Службы единого заказчика Забайкальского края. А уже вскоре на чиновника стали заводить уголовные дела за халатность и взятки в крупном и особом крупном размерах. Недавно г-н Гусляков получил очередной приговор - 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 60 млн. рублей.
Фото: пресс-службы правительства Забайкалья
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