Народный Хурал Бурятии рассмотрел проект бюджета на 2024-2026 годы

На сессии Народного Хурала народные избранники рассмотрели проект республиканского бюджета на 2024, 2025 и 2026 годы. Главный документ представил на сессии министр финансов Бурятии Георгий Мадаев вместе с содокладчиком- председателем комитета по бюджету, налогам и финансам Александр Бардунаев.

Кроме того, внесли ряд изменений в бюджет текущего 2023 года. Как отметили на сессии, на проект закона поступили заключения прокуратуры республики, всех комитетов Народного Хурала, правового и информационно-аналитического управлений парламента. Комитет также отработал и рассмотрел замечания Счетной палаты.

«Поступили поправки от Главы Бурятии и депутатов Народного Хурала. Все поправки изложены в таблице поправок. С учетом поддержанных комитетом поправок изменились параметры республиканского бюджета на 2023–2025 годы. Получено положительное заключение главы республики на основные характеристики республиканского бюджета 2023 – 2025 годов»,

- отметил Александр Бардунаев.









Народные избранники утвердили следующие основные характеристики республиканского бюджета на 2023 год: общий объем доходов - 117, 45 миллиардов рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 68,44 миллиардов рублей; общий объем расходов - 127,25 миллиардов рублей. Дефицит республиканского бюджета составил 9,79 миллиардов рублей.

Подробнее остановились на вопросе о бюджете на ближайший трехлетний период. Как отметил перед сессией председатель Народного Хурала Владимир Павлов, задача депутатов в первом чтении – рассмотреть четыре основных параметра республиканского бюджета: доходы, расходы, верхний предел государственного долга и дефицит бюджета.

«В преддверии рассмотрения закона о бюджете в первом чтении, депутатами Народного Хурала были проведены множественные совещания, заседания комитетов, в соответствии с законом были также проведены публичные слушания, в которых принимали участие и депутаты НХ, и представители органов местного самоуправления, и общественные организации и представители правительства республики. Выработаны рекомендации, которые будут учтены»,

- прокомментировал Владимир Павлов.



Как сообщил Георгий Мадаев, проект закона формировался в непростых геополитических и экономических условиях, исходя из прогноза социально- экономического развития республики, основных направлений бюджетной и налоговой политики, а также государственных программ.



«В проекте предусмотрены финансовые ресурсы для выполнения принятых публичных нормативных обязательств, получения гражданами образования, медицинской и социальной помощи, обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, осуществление дорожной деятельности, поддержка сельскохозяйственного производства и многое другое»,

- рассказал министр финансов республики.



Так, основные параметры бюджета 2024-2026 годов следующие: доходы - 102,8 миллиардов рублей; расходы - 108,9 миллиардов рублей; дефицит бюджета 6,1 миллиард рублей.

На этом этапе планирования прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в 2024 году составляет 44,8 миллиардов рублей. Общий объем расходов республиканского бюджета в 2024 году составит 108,9 миллиардов рублей. Общий объем безвозмездных поступлений предусмотрен в 2024 году в размере 57,9 миллиардов рублей, в 2025 году 39,9 миллиардов рублей, в 2026 году 29,2 миллиардов рублей. Показатели будут уточнены по итогам рассмотрения проекта федерального бюджета во втором чтении.

Бюджет остается социально ориентированным. Так, почти 62,7% расходов бюджета приходится на социально-культурную сферу. В частности, продолжат единовременные выплаты при рождении детей, а также предусмотрели доплаты к пенсии. На расходы по сфере здравоохранения направлены 8,6 миллиардов рублей, на сферу образования - 26,1 миллиардов рублей. На развитие культуры - 3,9 миллиардов, на физическую культуру и спорт - 1,7 миллиардов рублей и т.д.

«Бюджет, который мы рассматриваем сегодня, сложный, формирование его осуществляется в условиях дальнейшего снижения финансовой гибкости бюджета. В этих условиях одной из важнейших задач является консолидация бюджета, как за счет доходов, в том числе путем привлечения средств из федерального бюджета, так и за счет концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, повышения эффективности бюджетных расходов»,

– отметили на сессии Народного Хурала.



Фото: Номер один