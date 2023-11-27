В Улан-Удэ отпраздновали 100-летие со дня образования Минсельхоза

24 ноября прошло празднование 100-летия со дня образования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии. В этот же день все причастные к отрасли отметили свой профессиональный праздник – День работника агропромышленного комплекса.

Мероприятие провели в концертном зале Бурятской государственной сельскохозяйственной академии В торжественном событии приняли участие депутаты Народного Хурала Бурятии. К слову, БГСХА - альма-матер главы бурятского парламента Владимира Павлова. Он отработал 25 лет в сельском хозяйстве. Праздник собрал полный зал – среди зрителей были как молодые специалисты, студенты БГСХА, так и старожилы отрасли. В первую очередь, Владимир Павлов обратился к самым старшим труженикам.

«Уважаемые наши дорогие ветераны! Все, кто находится здесь в зале, имеют отношение к АПК и сельскому хозяйству. Тот труд, который вами вложен – дорогого стоит! Он является примером для всех тех, кто сейчас занимается сельским хозяйством. Мы вместе с вами эту работу будем продолжать и добиваться того, чтобы процент обеспеченности продукцией, которая произведена на нашей бурятской земле – и мясом, и молоком, и картофелем, и другими видами продуктов с учетом переработки – чтобы этот процент рос, и мы смогли достичь тех показателей, которые мы перед собой поставили. Эту задачу мы сможем выполнить только вместе с вами! Уверен, у нас это получится, и мы с вами будем всегда отмечать наших передовиков, награждать их и радоваться результатам!»

- пожелал глава бурятского парламента.





Как отметил председатель, сегодня агропромышленный комплекс республики показывает хорошие результаты. Так, объем производства продукции сельского хозяйства за 9 месяцев текущего года составил 17,2 млрд. рублей, рост к уровню прошлого года – 102,7 %. Получен рекордный сбор зерна с 2012 года – 136 тыс. тонн, достигнут новый рекорд по урожайности зерновых культур – 20 центнеров с гектара. Сейчас в отрасли АПК трудятся 10 % от числа занятых в экономике. При этом, доля отрасли в валовом региональном продукте составляет 7 %.

Как обратили внимание на событии, на сегодня сельские труженики - не только производители продуктов питания, но и хранители богатейших традиций народа. В связи с этим отдельное внимание уделяют всестороннему развитию сел. Как напомнил председатель Комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семен Матхеев, на декабрьской сессии депутатам также предстоит обсудить ряд вопросов, касающийся финансовой поддержки аграриев. Напомним, республиканский бюджет на 2024-2026 год уже прошел первое чтение. В нем заложили порядка 1, 7 млрд рублей на развитие АПК. В частности, порядка 700 млн будут направлены на развитие ветеринарии, и еще 2.1 млрд планируют выделить на программу «Комплексное развитие сельских территорий».