Алексей Цыденов посетил ДНР и встретился с военными из Бурятии

«Пострадали клуб и школа. Школа пострадала не сильно. Только угол верхнего этажа здания. Будем в срочном порядке восстанавливать школу. Учеба детей продолжится. Клуб, скорее всего, восстановлению уже не подлежит. Будем делать экспертизу для оценки возможностей восстановления», - написал глава Бурятии в соцсетях.





«Совместно с главой района и исполняющим обязанности главы поселковой администрации оценили ущерб. Основные восстановительные мероприятия и помощь людям проводят власти Донецкой народной республики, но и мы как регион-шеф в стороне стоять не будем», - отметил он.





В минувшие выходные глава Бурятии посетил с рабочим визитом подшефный Старобешевский район ДНР, который помогает восстанавливать республика. Как сообщил Алексей Цыденов, недавно в район опять «прилетело».По словам главы Бурятии, также буквально на днях был прилёт по электростанции в посёлке Новый Свет. Также незначительно пострадали жилые дома в посёлке.В ходе визита Алексей Цыденов также встретился с военными из Бурятии.«Доехал до места дислокации наших ребят. Пообщался с ними, посмотрел, где и как размещаются. Встретился с командующим нашей 36-й армии. Обсудили, чем мы еще можем помочь. Мы и так постоянно шлем помощь, АНО «Содействие» работает непрерывно, но помощи не бывает много. Будем делать все возможное, чтоб наша армия, наши ребята могли быстрее победить и вернуться домой», - рассказал глава Бурятии.Напомним, в рамках поручения президента России Владимира Путина с прошлого года Бурятия помогает Старобешевскому району Донецкой Народной республики восстанавливать социальную инфраструктуру. В этом году республика отремонтировала в районе 16 объектов на сумму более 250 млн рублей.Фото: Телеграм-канал Алексея Цыденова