Политика и власть 29.11.2023 в 17:04

В Бурятии обсуждают, каким будет реальный прогноз доходной части бюджета-2024

Этим вопросом озадачились депутаты Народного Хурала на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии обсуждают, каким будет реальный прогноз доходной части бюджета-2024

Какой реальный прогноз доходной части бюджета-2024? Этим вопросом озадачились депутаты Народного Хурала на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам при рассмотрении поступивших поправок в проект главного финансового документа республики на трехлетний период.

Парламентарии Геннадий Доржиев и Сергей Пашинский спросили представителей правительства о планируемых доходах бюджета. Интересовали цифры по налогу на прибыль, по налогу на добычу полезных ископаемых. По мнению недропользователя, депутата Народного Хурала Сергея Пашинского, цифры по добыче угля занижены.

 Развернувшуюся дискуссию решили перенести на заседание рабочей группы, где эти вопросы будут рассматривать более детально.

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