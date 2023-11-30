Политика и власть 30.11.2023 в 16:44

Депутаты горсовета Улан-Удэ поздравили школу №31 с юбилеем

Учебное заведение отпраздновало свое 75-летие
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Текст: Евгения Гармаева
Депутаты горсовета Улан-Удэ поздравили школу №31 с юбилеем

Накануне, 29 ноября в концертно-театральном центре «Феникс» состоялось празднование 75-летия со дня образования улан-удэнской школы №31 имени Героя Советского Союза Петра Харитонова. В зале собрались порядка 600 учащихся, преподавателей, а также приглашенных гостей.

«Школа открыла дорогу тысячи выпускникам, которыми мы гордимся. Это и врачи, и учителя, и летчики, и инженера – все работают в разных отраслях деятельности. Мне сегодня хочется сказать, что я горжусь своим коллективом! Рядом работают высокопрофессиональные педагоги, учащиеся любят свою школу. Основным направлением работы нашей школы является кадетско- эстетическое воспитание. Я думаю, у школы – большое будущее! Мы будем расти, развиваться и наши выпускники будут гордиться своей школой. С праздником всем, пусть будет мирное небо и яркое солнце над головой!»

 - пожелала директор школы Ольга Обросова.
Поздравить большой коллектив с круглой датой приехали депутаты Улан-Удэнского городского Совета. К слову, депутат горсовета Батор Лудупов, который сейчас руководит школой №63, начинал свою карьеру как учитель истории в 1998 году именно в школе №31.

«На сегодняшний день эта школа является одной из самых ярких образовательных учреждений. Дорогие коллеги и ветераны! От всего сердца городской совет депутатов Улан-Удэ поздравляет вас с юбилеем. Желаем вам удачи, здоровья вашему коллективу, а вашим детям – творческих побед на олимпиадах районного, городского и федерального уровнях. Желаю, чтобы ваша школа процветала, росла и всегда приносила славу городу Улан-Удэ и Бурятии!»

 - высказал депутат Улан-Удэнского городского совета Батор Лудупов.
Народные избранники провели церемонию награждения сотрудников школы почетными грамотами, благодарственными письмами и памятными подарками.

«Школа – это не просто стены и местонахождение. Школа – это прежде всего дети, люди и их судьба. Красоту этой школы показывают прежде всего ее выпускники. Я думаю, что за 75 лет столько людей вышли из стен этого образовательного учреждения, такую славу принесли своей школе эти люди! Я думаю, это и есть то самое главное и важное, ради чего сегодняшний праздник!»

 - высказалась депутат горсовета Людмила Пахомова.
Концерт прошел с участием творческих коллективов – хореографической студии школы, театра современного танца «Угол зрения», народного ансамбля «Багульник» и многих других. Отметим, школа №31 имени Петра Харитонова была основана в августе 1948 года. За все годы из стен учреждения вышли 65 выпусков учащихся. На сегодня в учреждении учатся порядка 1000 учеников.




Фото: Номер один

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