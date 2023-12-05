Политика и власть 05.12.2023 в 15:09

В Улан-Удэ разыскивают Люську

Ручная лиса сбежала в районе остановки Товары Бурятии
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ разыскивают Люську

С территории дома, расположенном в частном секторе, несколько дней назад убежала молодая лисица по имени Люся. Несмотря на то, что ручное животное долго не возвращается, ее хозяйка не теряет надежды.

«Да, со двора убежала наша любимица. В силу возраста и характера лисичка пугливая, но любопытная. При этом очень умная, отзывается на свою кличку. На шее есть коричного цвета ошейник. Но на нем не указан ни номер, ни адрес»,

- рассказывает хозяйка питомца Людмила.
Люська появилась в доме еще детенышем. Людмила забрала крохотную лисичку из питомника с документами и прививками еще в мае. Зверька долгое время растила в стенах дома. Но как только животное подросло, хозяйка построила лисице целый вольер и иногда выпускала побегать.

«Она даже подружилась с нашей собакой. Они часто бегали по двору вместе. Но когда Люся стала побольше, то начала залезать на поленницу и перепрыгивать в ограду соседа. Скорее всего она заскочила к нему в очередной раз, а обратно уже не смогла забраться. Выбежала через пространство между забором. После чего скрылась где-то на улице»,

- говорит Людмила.
Животное потерялось в районе остановки Товары Бурятии (улицы Тулаева, Лебедева, Сплавная, Складская, Таежная, Рейдовая). Если кто-то из наших читателей заметит ручную лисицу, то может связаться с хозяйкой.

Контакты заводчика Люськи: Людмила Сергеевна 89247749149 


Фото: из личного архива хозяйки лисы 


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