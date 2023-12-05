В Улан-Удэ разыскивают Люську
С территории дома, расположенном в частном секторе, несколько дней назад убежала молодая лисица по имени Люся. Несмотря на то, что ручное животное долго не возвращается, ее хозяйка не теряет надежды.
Люська появилась в доме еще детенышем. Людмила забрала крохотную лисичку из питомника с документами и прививками еще в мае. Зверька долгое время растила в стенах дома. Но как только животное подросло, хозяйка построила лисице целый вольер и иногда выпускала побегать.
«Да, со двора убежала наша любимица. В силу возраста и характера лисичка пугливая, но любопытная. При этом очень умная, отзывается на свою кличку. На шее есть коричного цвета ошейник. Но на нем не указан ни номер, ни адрес»,- рассказывает хозяйка питомца Людмила.
Животное потерялось в районе остановки Товары Бурятии (улицы Тулаева, Лебедева, Сплавная, Складская, Таежная, Рейдовая). Если кто-то из наших читателей заметит ручную лисицу, то может связаться с хозяйкой.
«Она даже подружилась с нашей собакой. Они часто бегали по двору вместе. Но когда Люся стала побольше, то начала залезать на поленницу и перепрыгивать в ограду соседа. Скорее всего она заскочила к нему в очередной раз, а обратно уже не смогла забраться. Выбежала через пространство между забором. После чего скрылась где-то на улице»,- говорит Людмила.
Контакты заводчика Люськи: Людмила Сергеевна 89247749149
Фото: из личного архива хозяйки лисы