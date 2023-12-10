В столице Бурятии попрощались с молодым бойцом, погибшим в ДНР

17 ноября 2023 года погиб Дашиев Баир Баясхаланович. Об этом сообщают его близкие в социальных сетях. Баир Дашиев был механиком-водителем-радистом взвода плавающих транспортеров понтонно-переправочного батальона, младшим сержантом.

Военнослужащий попал под миномётный огонь противника, в следствии чего получил травмы несовместимые с жизнью. Служил в ДНР, Волновахском районе.

Родился 2 апреля 2000 года в городе Улан-Удэ. С 2007 по 2016 годы учился в физико-математической школе №56 и в Усть-Алтачейской школе Мухоршибирского района. В 2017 поступил в Бурятский Лесопромышленный колледж по специальности: техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, закончил 2020 году.

«Был призван на срочную службу в ряды ВС РФ 2020 году в Усольско-Сибирское летное отделение по обслуживанию самолетов. Поступил в Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С.Нахимова. После года обучения перевелся на гражданский факультет Радиотехники в этом же училище. С сентября 2023 года находился в зоне СВО»,

- пишут о погибшем.



Награжден Орденом мужества посмертно. Близкие помнят его как светлого и доброго человека, принимавшего активное участие в школьной и студенческой жизни. Был активным участником волонтерского движения. Прощание прошло сегодня, 10 декабря, в городе Улан-Удэ.







Фото: Мемориал памяти военным из Бурятии