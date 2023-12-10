Политика и власть 10.12.2023 в 14:13

В столице Бурятии попрощались с молодым бойцом, погибшим в ДНР

Житель 2000 года попал под минометный огонь
A- A+
Текст: Алена Завывалова
В столице Бурятии попрощались с молодым бойцом, погибшим в ДНР

17 ноября 2023 года погиб Дашиев Баир Баясхаланович. Об этом сообщают его близкие в социальных сетях. Баир Дашиев был механиком-водителем-радистом взвода плавающих транспортеров понтонно-переправочного батальона, младшим сержантом.

Военнослужащий попал под миномётный огонь противника, в следствии чего получил травмы несовместимые с жизнью. Служил в ДНР, Волновахском районе.

Родился 2 апреля 2000 года в городе Улан-Удэ. С 2007 по 2016 годы учился в физико-математической школе №56 и в Усть-Алтачейской школе Мухоршибирского района. В 2017 поступил в Бурятский Лесопромышленный колледж по специальности: техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, закончил 2020 году.

«Был призван на срочную службу в ряды ВС РФ 2020 году в Усольско-Сибирское летное отделение по обслуживанию самолетов. Поступил в Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С.Нахимова. После года обучения перевелся на гражданский факультет Радиотехники в этом же училище. С сентября 2023 года находился в зоне СВО», 

- пишут о погибшем.

Награжден Орденом мужества посмертно. Близкие помнят его как светлого и доброго человека, принимавшего активное участие в школьной и студенческой жизни. Был активным участником волонтерского движения. Прощание прошло сегодня, 10 декабря, в городе Улан-Удэ.



Фото: Мемориал памяти военным из Бурятии

Теги
ДНР Украина некролог СВО

Все новости

Жители Улан-Удэ жалуются на опаздывающих в театры
10.12.2023 в 17:53
В Бурятии прокуратура возьмется за яйца супермаркетов
10.12.2023 в 15:37
В столице Бурятии попрощались с молодым бойцом, погибшим в ДНР
10.12.2023 в 14:13
В Бурятии напомнили, при каких температурах отменяют занятия в школах
10.12.2023 в 13:43
Жители Улан-Удэ представили 3D-проекцию о Бурятии в Санкт-Петербурге
10.12.2023 в 13:20
В Бурятии двум малышам провели сложную операцию на черепах
10.12.2023 в 12:56
В Бурятии 69-летний сельчанин погиб при пожаре
10.12.2023 в 11:26
В Бурятии прокурор навестил подростков в закрытой спецшколе
10.12.2023 в 11:11
Технологии будущего атакуют музеи
10.12.2023 в 07:00
Главу района в Бурятии обвиняют в убийстве
09.12.2023 в 20:46
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

Читайте также
«Бурятия за президента»
Началась избирательная кампания
09.12.2023 в 13:46
Владимир Путин объявил решение участвовать в выборах президента
Это решение  прокомментировал  глава Бурятии Алексей Цыденов
08.12.2023 в 21:48
Горсовет Улан-Удэ одобрил бюджет на 2024-2026 годы во втором чтении
14 миллиардов рублей уйдут на образование, культуру, спорт и социальную политику
07.12.2023 в 18:05
В Улан-Удэ депутаты горсовета посетили Национальную библиотеку
Больше всего их впечатлил центр обслуживания маломобильных граждан
07.12.2023 в 17:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru