Политика и власть 11.01.2024 в 16:01
В Бурятии сдали первую партию подписей в поддержку Владимира Путина
В центральный избирательный штаб доставили подписи со всех 89 регионов страны
Текст: Иван Иванов
Как сообщили на сайте Владимира Путина, все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии подписей. Бурятия также отправила собранные подписи.
Всего два месяца остается до главного политического события мира – выборов президента РФ. Владимир Путин стал первым кандидатом, который подал документы в Центризбирком. Так как действующий президент идет на выборы самовыдвиженцем, ему необходимо до конца января собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей.
В Бурятии процесс сбора подписей курирует региональный избирательный штаб Владимира Путина, который был создан в конце прошлого года. Под его руководством в республике проходили пикеты в поддержку президента, а также непосредственно сам сбор подписей.
- Выборы президента для меня – большое событие. И я рада, что смогла принять участие в их организации. Видим сплоченность, единство всех народов нашей страны, - говорит волонтер Мэдэгма Дондокова, которая лично принимала участие в сборе подписей.
Между тем, председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что 1 января 2024 года завершился срок выдвижения кандидатов на должность президента Российской Федерации. Всего в ЦИК России поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов: 9 – от политических партий, 24 – от граждан, заявивших о своем самовыдвижении.
Определились с кандидатами и основные политические партии России. Леонида Слуцкого от ЛДПР и Владислава Даванкова из «Новых Людей» ЦИК России зарегистрировал 5 января в качестве кандидатов на должность президента. КПРФ выдвинула Николая Харитонова. «Справедливая Россия» решила никого не выдвигать и поддержать кандидатуру Владимира Путина. Штабы всех других кандидатов, за исключением Владимира Путина, активности в Бурятии пока не проявляют.
Напомним, голосование на выборах президента продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Всего два месяца остается до главного политического события мира – выборов президента РФ. Владимир Путин стал первым кандидатом, который подал документы в Центризбирком. Так как действующий президент идет на выборы самовыдвиженцем, ему необходимо до конца января собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей.
В Бурятии процесс сбора подписей курирует региональный избирательный штаб Владимира Путина, который был создан в конце прошлого года. Под его руководством в республике проходили пикеты в поддержку президента, а также непосредственно сам сбор подписей.
- Выборы президента для меня – большое событие. И я рада, что смогла принять участие в их организации. Видим сплоченность, единство всех народов нашей страны, - говорит волонтер Мэдэгма Дондокова, которая лично принимала участие в сборе подписей.
Между тем, председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что 1 января 2024 года завершился срок выдвижения кандидатов на должность президента Российской Федерации. Всего в ЦИК России поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов: 9 – от политических партий, 24 – от граждан, заявивших о своем самовыдвижении.
Определились с кандидатами и основные политические партии России. Леонида Слуцкого от ЛДПР и Владислава Даванкова из «Новых Людей» ЦИК России зарегистрировал 5 января в качестве кандидатов на должность президента. КПРФ выдвинула Николая Харитонова. «Справедливая Россия» решила никого не выдвигать и поддержать кандидатуру Владимира Путина. Штабы всех других кандидатов, за исключением Владимира Путина, активности в Бурятии пока не проявляют.
Напомним, голосование на выборах президента продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.