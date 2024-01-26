На СВО погиб сотрудник «Бурят-Фармации»

В соцсетях государственного предприятия «Бурят-Фармация» сообщили о трагической смерти уроженца республики Чернинова Виктора Оюновича. Он трудился в компании с 2018 по 2022 годы в должности грузчика.



«Был трудолюбивым и внимательным, уважительно относился к коллегам, был приветлив и дружелюбен. В конце 2022 года Виктор Оюнович ушёл добровольцем в зону СВО. Героически погиб 30 декабря 2023 года. Он запомнится нам добрым, смелым и отважным сыном своей Родины. Другом, братом, защитником!» -

- рассказали о погибшем в «Бурят-Фармации».



За время работы на предприятии Виктор Оюнович был удостоен почетной грамотой ГП РБ “Бурят-Фармация” и почетной грамотой администрации Октябрьского района Улан-Удэ.







Фото: ГП РБ «Бурят-Фармация»