Политика и власть 26.01.2024 в 14:42

На СВО погиб сотрудник «Бурят-Фармации»

Виктор Чернинов трудился на предприятии с 2018 по 2022 годы
A- A+
Текст: Алена Завывалова
На СВО погиб сотрудник «Бурят-Фармации»

В соцсетях государственного предприятия «Бурят-Фармация» сообщили о трагической смерти уроженца республики Чернинова Виктора Оюновича. Он трудился в компании с 2018 по 2022 годы в должности грузчика.

«Был трудолюбивым и внимательным, уважительно относился к коллегам, был приветлив и дружелюбен. В конце 2022 года Виктор Оюнович ушёл добровольцем в зону СВО. Героически погиб 30 декабря 2023 года. Он запомнится нам добрым, смелым и отважным сыном своей Родины. Другом, братом, защитником!» -

 - рассказали о погибшем в «Бурят-Фармации».

 За время работы на предприятии Виктор Оюнович был удостоен почетной грамотой ГП РБ “Бурят-Фармация” и почетной грамотой администрации Октябрьского района Улан-Удэ.



Фото: ГП РБ «Бурят-Фармация»

Теги
погибшие СВО некролог фармацевтика

Все новости

«Его спас брат»
27.01.2024 в 03:04
Зачем Улан-Удэ новый способ избрания мэра
26.01.2024 в 19:05
Улан-удэнца оштрафовали за неповиновение полиции
26.01.2024 в 18:06
В Улан-Удэ скончался ветеран боевых действий, проходивший реабилитацию после СВО
26.01.2024 в 17:50
В Бурятии ликвидировали подозреваемую в бешенстве лису
26.01.2024 в 17:34
Еще одна женщина погибла сегодня на пожаре в Бурятии
26.01.2024 в 17:15
В Бурятии мигранта выдворяют из страны за нарушение режима пребывания
26.01.2024 в 17:11
ЗГРП ищет машинистов экскаватора и бульдозера
26.01.2024 в 17:03
В Улан-Удэ владельцев гаражей-самоволок оштрафовали на полмиллиона рублей
26.01.2024 в 16:42
В Бурятии от ящура вакцинируют более полумиллиона скотин
26.01.2024 в 16:29
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 января

Читайте также
Зачем Улан-Удэ новый способ избрания мэра
Как переход к конкурсному отбору градоначальника изменит систему управления столицей
26.01.2024 в 19:05
В Улан-Удэ скончался ветеран боевых действий, проходивший реабилитацию после СВО
У Владимира Жалсанова остались мама и брат
26.01.2024 в 17:50
Денис Гармаев: «Я за профессиональный подход к развитию Улан-Удэ»
Известный депутат высказался по поводу отмены прямых выборов мэра столицы
25.01.2024 в 20:41
В Бурятии сменили руководителя Ипотечной корпорации
На место Анатолия Бирюкова пришла Мария Башитова, работавшая у него замом
25.01.2024 в 16:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru