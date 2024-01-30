Владимира Путина зарегистрировали кандидатом на президентских выборах

29 января Центральная избирательная комиссия России провела заседание, в ходе которого зарегистрировала Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России на предстоящих выборах. Решение о регистрации было принято единогласно.Напомним, 16 декабря 2023 года инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Владимира Путина в качестве самовыдвиженца на выборах президента. 22 января из избирательного штаба Путина в Центризбирком направили подписи, собранные во всех регионах в поддержку его самовыдвижения. Всего в ЦИК было представлено 315 тыс. подписей.Всего на пост президента России претендуют 11 человек. Ранее ЦИК уже зарегистрировал кандидатами лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова и депутата Госдумы от КПРФ Николая Харитонова. Им, как представителям парламентских партий, собирать и сдавать подписи было не нужно.Еще семеро кандидатов – двое самовыдвиженцев и пятеро от непарламентских партий - продолжают сбор подписей в свою поддержку. Решение о регистрации всех кандидатов будет принято не позднее 10 февраля.Голосование на выборах президента России продлится три дня: с 15 по 17 марта текущего года.Фото: с официального сайта ЦИК России