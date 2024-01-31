Политика и власть 31.01.2024 в 08:11
В Бичурском районе Бурятии планируют отменить прямые выборы главы
Соответствующие изменения в устав внесут после публичных слушаний
Текст: Андрей Константинов
В Бичурском районе Бурятии распространяются слухи о грядущей отмене прямых выборов главы. Своими опасениями на этот счет местные жители поделились в вайбер-чате «Бичура-инфо.24/7».
«Людям интересно, правда ли, что нас, избирателей, лишили права выбирать главу района, а эти полномочия возложили на себя депутаты райсовета? Если это так, то почему и на каком основании они это сделали? Получается, что 10 человек будут решать за 10 тысяч, кто будет руководить районом ближайшие 5 лет?», - возмущаются сельчане в чате.
В юридическом отделе администрации Бичурского района информацию о готовящемся изменении схемы выборов главы подтвердили.
«В настоящий момент одобрен проект решения Совета депутатов МО «Бичурский район» «О внесении изменений в Устав Бичурского муниципального района РБ». Он предусматривает переход на процедуру избрания главы района представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса», - пояснили юристы.
В юротделе также отметили, что процедура внесения изменений в Устав предусматривает публичное обсуждение. О месте и времени проведения публичных слушаний будет объявлено в районной газете «Бичурский хлебороб».
Напомним, в Бичурском районе, в отличие от многих других, до сих пор сохранялись всенародные выборы главы. В сентябре 2023 года на них вновь победил Василий Смолин, выдвинувшийся на второй срок. Он набрал 58% голосов избирателей. Правда, уже в декабре Василий Смолин оказался в СИЗО по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. По версии следствия, 3 декабря Василий Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати.
Сейчас Василий Смолин продолжает находится в СИЗО. Буквально на днях суд продлил ему срок содержания под стражей.
Фото: «Номер один»
«Людям интересно, правда ли, что нас, избирателей, лишили права выбирать главу района, а эти полномочия возложили на себя депутаты райсовета? Если это так, то почему и на каком основании они это сделали? Получается, что 10 человек будут решать за 10 тысяч, кто будет руководить районом ближайшие 5 лет?», - возмущаются сельчане в чате.
В юридическом отделе администрации Бичурского района информацию о готовящемся изменении схемы выборов главы подтвердили.
«В настоящий момент одобрен проект решения Совета депутатов МО «Бичурский район» «О внесении изменений в Устав Бичурского муниципального района РБ». Он предусматривает переход на процедуру избрания главы района представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса», - пояснили юристы.
В юротделе также отметили, что процедура внесения изменений в Устав предусматривает публичное обсуждение. О месте и времени проведения публичных слушаний будет объявлено в районной газете «Бичурский хлебороб».
Напомним, в Бичурском районе, в отличие от многих других, до сих пор сохранялись всенародные выборы главы. В сентябре 2023 года на них вновь победил Василий Смолин, выдвинувшийся на второй срок. Он набрал 58% голосов избирателей. Правда, уже в декабре Василий Смолин оказался в СИЗО по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. По версии следствия, 3 декабря Василий Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати.
Сейчас Василий Смолин продолжает находится в СИЗО. Буквально на днях суд продлил ему срок содержания под стражей.
Фото: «Номер один»
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