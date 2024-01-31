Политика и власть 31.01.2024 в 08:11

В Бичурском районе Бурятии планируют отменить прямые выборы главы

Соответствующие изменения в устав внесут после публичных слушаний
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бичурском районе Бурятии планируют отменить прямые выборы главы
В Бичурском районе Бурятии распространяются слухи о грядущей отмене прямых выборов главы. Своими опасениями на этот счет местные жители поделились в вайбер-чате «Бичура-инфо.24/7».

«Людям интересно, правда ли, что нас, избирателей, лишили права выбирать главу района, а эти полномочия возложили на себя депутаты райсовета? Если это так, то почему и на каком основании они это сделали? Получается, что 10 человек будут решать за 10 тысяч, кто будет руководить районом ближайшие 5 лет?», - возмущаются сельчане в чате.

В юридическом отделе администрации Бичурского района информацию о готовящемся изменении схемы выборов главы подтвердили.

«В настоящий момент одобрен проект решения Совета депутатов МО «Бичурский район» «О внесении изменений в Устав Бичурского муниципального района РБ». Он предусматривает переход на процедуру избрания главы района представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса», - пояснили юристы.

В юротделе также отметили, что процедура внесения изменений в Устав предусматривает публичное обсуждение. О месте и времени проведения публичных слушаний будет объявлено в районной газете «Бичурский хлебороб».

Напомним, в Бичурском районе, в отличие от многих других, до сих пор сохранялись всенародные выборы главы. В сентябре 2023 года на них вновь победил Василий Смолин, выдвинувшийся на второй срок. Он набрал 58% голосов избирателей. Правда, уже в декабре Василий Смолин оказался в СИЗО по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. По версии следствия, 3 декабря Василий Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати.

Сейчас Василий Смолин продолжает находится в СИЗО. Буквально на днях суд продлил ему срок содержания под стражей.

Фото: «Номер один»
Теги
бичурский район выборы

Все новости

В Бичурском районе Бурятии планируют отменить прямые выборы главы
31.01.2024 в 08:11
«ДезХлор» изгнали из школ Улан-Удэ
31.01.2024 в 06:00
В райцентре Бурятии тушат большой пожар
30.01.2024 в 17:09
Жительница Бурятии зарабатывала на подделке квитанций для получения дров
30.01.2024 в 17:07
Жительница Улан-Удэ истыкала ножом сестру
30.01.2024 в 16:15
В Бурятии мастера будут судить за смерть рабочего
30.01.2024 в 16:04
На СВО погиб 48-летний житель Бурятии
30.01.2024 в 15:45
«ТимлюйЦемент» подводит итоги работы в 2023 году
30.01.2024 в 15:43
Росгвардейцы вывели едва живую женщину из загоревшейся квартиры в Улан-Удэ
30.01.2024 в 15:25
С рынков Бурятии изъяли 707 туш некачественного мяса
30.01.2024 в 15:11
ЗУРХАЙ
с 31 января по 6 февраля

Читайте также
На СВО погиб 48-летний житель Бурятии
У него остались дочь и внук
30.01.2024 в 15:45
Владимира Путина зарегистрировали кандидатом на президентских выборах
Решение о его регистрации Центризбирком принял единогласно
30.01.2024 в 14:18
Глава Бурятии встретился с родными участников СВО
Встреча прошла в Мухоршибирском районе
30.01.2024 в 13:08
Молодой фельдшер из Бурятии погиб на СВО
Парень спасал раненых солдат с первых дней спецоперации в Украине
30.01.2024 в 12:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru