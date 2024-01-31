Ветеран МВД из Бурятии погиб на СВО

На специальной военной операции погиб ветеран МВД Каширихин Юрий Иванович, сообщают в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».



Юрий Иванович родился 5 мая 1965 года в селе Кабанск. После окончания Кабанской общеобразовательной школы служил на Дальнем Востоке в войсках Военно-морского флота морской пехоты. Окончил Улан-Удэнский лесотехнический техникум. Вся его трудовая деятельность тесно связана со службой в органах внутренних дел. В том числе принимал участие в охране общественного порядка в городе Гудермес в 2002-2003 годы.



«Многие селенгинцы знают и помнят строгого, но очень справедливого блюстителя порядка Юрия Ивановича. Требовательный к себе и окружающим, но в то же время добрый и внимательный, неравнодушный к чужой беде, всегда готовый прийти на помощь. Он с детства увлеченно занимался спортом, активно участвовал в спортивных мероприятиях, был примером своей семье и окружающим его людям»,



- рассказали о погибшем.



В июне 2023 года заключил контракт. 26 декабря 2023 года погиб в боях за г.Марьинка ДНР. У него остались любящие жена, дочь, внуки. Похороны и траурный митинг пройдут 1 февраля в поселке Селенгинск.