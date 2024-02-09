Политика и власть 09.02.2024 в 14:15

Новый глава Муйского района Бурятии готовится к инаугурации

Кандидатуру Владимира Дашиева поддержало большинство местных депутатов
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Текст: Андрей Константинов
Новый глава Муйского района Бурятии готовится к инаугурации
14 февраля в Таксимо состоится торжественная церемония вступления в должность нового главы Муйского района Владимира Дашиева. Она пройдет в ДК «Верас», сообщает вайбер-чат «Муя-инфо.24/7».  

Нового главу района депутаты райсовета выбрали в конце января. Из 13 народных избранников 10 поддержали Владимира Дашиева, двое проголосовали за другого кандидата, еще один воздержался.

Владимир Дашиев родился в 1983 году, имеет высшее образование. До избрания главой Муйского района работал на посту заместителя главы администрации Иволгинского района по развитию инфраструктуры

Фото: «Муя-инфо.24/7»
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