Новый глава Муйского района Бурятии готовится к инаугурации

14 февраля в Таксимо состоится торжественная церемония вступления в должность нового главы Муйского района Владимира Дашиева. Она пройдет в ДК «Верас», сообщает вайбер-чат «Муя-инфо.24/7».Нового главу района депутаты райсовета выбрали в конце января. Из 13 народных избранников 10 поддержали Владимира Дашиева, двое проголосовали за другого кандидата, еще один воздержался.Владимир Дашиев родился в 1983 году, имеет высшее образование. До избрания главой Муйского района работал на посту заместителя главы администрации Иволгинского района по развитию инфраструктурыФото: «Муя-инфо.24/7»