Политика и власть 29.02.2024 в 19:18

В России появится новый нацпроект «Семья»

Особый акцент в борьбе с бедностью будет сделан на многодетных семьях
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Текст: Служба информации "Номер один"
В России появится новый нацпроект «Семья»
Президент России Путин, выступая перед Федеральным собранием с очередным посланием, напомнил, что в 2000 году за чертой бедности в России находилось более 42 млн человек.

Но, подчеркнул глава государства, по итогам прошлого года число людей за чертой бедности снизилось до 13 млн человек.

«Это тоже много, но мы работаем над этой проблемой постоянно», - сказал Путин.

Президент привлек внимание собравшихся к тому, что особый акцент в борьбе с бедностью нужно сделать на многодетных семьях. «Мы также запустим новый национальный проект для поддержки рождаемости, который так и назовем - «Семья», - анонсировал Владимир Путин.

Он напомнил, что в регионах есть свои меры поддержки семей, которые дополняют собой федеральные, и сообщил, что в стране растет число многодетных семей. «Благодарю коллег за эту работу и предлагаю поддержать регионы с рождаемостью ниже среднероссийской, им будет направлено 75 миллиардов рублей», - обратился президент.

Также Путин предложил увеличить налоговый вычет на второго ребенка в два раза. В положительном плане президент высказался о программе материнского капитала и выдвинул предложение продлить ее, как минимум, до 2030 года.

Говоря о социальной сфере, глава государства выразил признательность социальным фондам, организациям, помогающим детям-инвалидам.

«Считаю необходимым нарастить финансирование системы помощи инвалидам и вывести ее на единый высокий уровень. К 2030 году нужно сделать так, чтобы сто процентов людей, нуждающихся в соответствующем уходе, его получали», - отметил Путин.

Он предложил начать программу по сохранению здоровья детей, подростков и матерей. Кстати, для граждан, которые регулярно проходят диспансеризацию и сдают нормы ГТО, готовятся налоговые льготы. Президент с удовлетворением констатировал, что «у нас значительно снизилось количество людей, регулярно употребляющих крепкий алкоголь».

Федеральный Центр намерен помочь регионам до 2030 года решить накопившуюся проблему капремонта школ, а потом эта работа будет идти уже в плановом порядке.

«Сегодня растут многие крупные города, растет нагрузка на соцсферу. Многие школьники учатся во вторую, а где-то и в третью смену. Для решения этой проблемы построим не менее 150 школ и 100 детских садов дополнительно», - выступил Владимир Путин.

С 1 сентября текущего года было предложено ввести федеральную выплату в 5 тыс. рублей для всех советников директоров по воспитанию в школах, колледжах. А для классных руководителей и кураторов групп в колледжах, техникумах - в населенных пунктах численностью менее 10 тыс. человек – путин предложил уже с 1 марта т. г. в два раза увеличить выплату за классное руководство и кураторство, т. е. до 10 тыс. рублей.

Еще одно важное заявление Путина касалось оплаты труда бюджетников.

«Прошу отработать новую модель оплаты труда бюджетников в 2025 году, а в 2026 году принять ее уже для всей страны», - сказал он.

Фото: kremlin.ru
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