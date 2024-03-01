1 марта в Бурятии началось досрочное голосование на выборах президента России. Оно пройдет среди избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях.





Как сообщили в Избиркоме Бурятии, речь идет о местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено. Это различные метеостанции, стоянки животноводов, рудники, базы отдыха, территории, где находятся старательские бригады и заповедники.В Бурятии досрочное голосование пройдет в труднодоступных или отдаленных местностях Баргузинского, Баунтовского Еравнинского, Закаменского, Муйского, Окинского, Северо-Байкальского, Тункинского и Хоринского районов. По данным Избиркома, на территории таких местностей находится около 4 тысяч избирателей.Фото: Избирком Бурятии