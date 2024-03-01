Политика и власть 01.03.2024 в 17:43

В Бурятии началось досрочное голосование

Оно пройдет в труднодоступных местностях, где находятся около 4 тысяч избирателей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии началось досрочное голосование
1 марта в Бурятии началось досрочное голосование на выборах президента России. Оно пройдет среди избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях.

Как сообщили в Избиркоме Бурятии, речь идет о местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено. Это различные метеостанции, стоянки животноводов, рудники, базы отдыха, территории, где находятся старательские бригады и заповедники.

В Бурятии досрочное голосование пройдет в труднодоступных или отдаленных местностях Баргузинского, Баунтовского Еравнинского, Закаменского, Муйского, Окинского, Северо-Байкальского, Тункинского и Хоринского районов. По данным Избиркома, на территории таких местностей находится около 4 тысяч избирателей.

Фото: Избирком Бурятии
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