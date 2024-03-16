Политика и власть 16.03.2024 в 16:25

Жители Бурятии продолжают выбирать президента России

В Джидинском районе сегодня проголосовал 100-летний дедушка

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Текст: Лариса Ситник
Жители Бурятии продолжают выбирать президента России

100-летний ветеран Великой Отечественной Войны Жаргал Боролодоевич Бадмаев проголосовал на 102 участке села Оер Джидинского района.

Жаргалу Боролдоевичу 23 февраля исполнилось 100 лет. Несмотря на почтенный возраст, он интересуется политической жизнью страны и знает все новости, происходящие в районе, республике, стране и мире.

В селе Курумкан жители пришли на выборы президента России в национальных дэгэлах. Они проголосовали на УИКе №385 и отметили важное событие бурятским ёхором.

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В Иволгинском районе сегодня, 16 марта ,около избирательных участков для земляков устроили мастер-классы по чеканке, валянию шерсти, росписи камней. Здесь же развернули ярмарки по продаже изделий ручной работы. Проходят мастер-классы и для мужчин - разбивание хребтовой кости.

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На выборах президента сегодня проголосовали “”Мать-Бурятия" и "Бурятский воин". Студенты Колледжа искусств им. П.И. Чайковского пришли в необычных образах на избирательные участки.

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Татьяна Цыденова стала живой "Матерью Бурятии". Денис Бадмаев воплотил в жизнь образ бурятского воина, всех наших земляков, которые отважно защищают нашу Родину.

Славные бурятские казаки из Джидинского района проголосовали на избирательном участке №109 села Булык.

Казаки украсили День выборов Президента России задорными песнями, подарили членам участковой избирательной комиссии, наблюдателям и избирателям заряд бодрости и хорошее настроение.

Кроме того, сегодня на избирательных участках солдатской кашей угощают на Восточном. В Заиграевском районе (пос. Онохой) угощают пловом.

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