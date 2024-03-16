В Бурятии впервые проголосовал 2261 молодой избиратель

Своим избирательным правом на выборах президента России воспользовались 2261 18-летних жителей Бурятии - для юношей и девушек выборы президента России в 2024 году стали первыми в их жизни.



Что касается в целом избирателей республики в возрасте от 18 до 35 лет, на выборах проголосовало 35% молодежи.





Фото: "Номер один"