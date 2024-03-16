Политика и власть 16.03.2024 в 18:37
В Бурятии впервые проголосовал 2261 молодой избиратель
Для 18-летних жителей республики выборы президента России стали первыми выборами в жизни
Текст: Лариса Ситник
Своим избирательным правом на выборах президента России воспользовались 2261 18-летних жителей Бурятии - для юношей и девушек выборы президента России в 2024 году стали первыми в их жизни.
Что касается в целом избирателей республики в возрасте от 18 до 35 лет, на выборах проголосовало 35% молодежи.
Фото: "Номер один"