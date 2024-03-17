Жители Бурятии продолжают идти голосовать

Сегодня идёт третий день голосования на выборах Президента России. Избирательные участки работают в штатном режиме с 08.00 до 20.00. Председатель Общественной палаты Бурятии, руководитель Центра общественного наблюдения Татьяна Думнова прокомментировала начало третьего дня голосования на выборах президента РФ.

- Ночь сегодня прошла спокойно. Нарушений не было зафиксировано. Все участки с утра открылись вовремя. Все также наши общественные наблюдатели приступили к работе. Работает горячая линия, поступают звонки те же, что и были в прошлые дни голосования - где и как проголосовать; что делать, если не прикреплен к участку. Все вопросы тут же оперативно решаются на наших избирательных участках. Как только открылись избирательные участки, активности не наблюдалось, но буквально через полчаса на участки стали приходить люди большими семьями. Сегодня выходной день, у всех праздничное настроение. Конечно, все жители республики Бурятии придут и отдадут свой голос за будущее нашей страны! Ждём Вас!.

С утра продолжают голосовать районы республики и жители Улан-Удэ. К примеру, в Тарбагатайский район на участок №163 приехали красавицы модельного агентства «Краса Бурятии» и танцоры хореографического коллектива Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «Проджект А2».

В селе Бичура Бурятии на избирательный участок №53 пришла весёлая компания сказочных и мультяшных персонажей. Избиратели, а особенно их дети, с восторгом встретили Белого медведя, Чебурашку, Зайчика и других героев.

В Еравнинском районе с самого утра проголосовал также коллектив Озерного горно-обогатительного комбината.

На избирательном участке 413 в с. Большая Кудара сегодня первым проголосовал атаман станицы "Большекударинская" Бурлаков Александр Константинович. Знаменитый сумоист сегодня Анатолий Михаханов принял участие в выборах Президента России.

Отметим, что часть избирателей Бурятии голосует, не посещая избирательные участки, прямо на дому. Особенно это удобно для пожилых людей, и для тех, кто не может по каким-либо причинам выбраться на участок - у кого, к примеру, сломана нога.

- Чтобы проголосовать на дому, нужно позвонить в избирком и сообщить, что нет возможности прийти на участок и объяснить причину. Специалисты приедут домой к избирателю, на месте заполнят заявление на голосование на дому и привезут бюллетень. Также вместе с членами УИК приезжают наблюдатели. Сегодня до 14.00 избирком продолжает принимать заявки на голосование на дому, - рассказали специалисты горячей линии.

В центр общественного наблюдения Бурятии также приходят гости. С утра пришел ветеран боевых действий в Чечне и участник СВО, автор и исполнитель патриотических песен. Олег Сапронов. Он спел песню собственного сочинения “Силы Вам пацаны!”

Учащиеся городских школ № 49 и 51 пришли в гости познакомиться с работой Центра общественного наблюдения.





Фото: скриншот видео