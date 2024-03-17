В Бурятии подвели предварительные итоги голосования на выборах Президента России

Сегодня, 17 марта, в 20.00 завершился третий день голосования на выборах Президента России. Эти выборы запомнились многими особенностями. Как ранее прокомментировал выборы председатель избиркома Бурятии Александр Акчурин, это важнейшие выборы в стране, многодневные, максимально удобные для каждого избирателя.

Напомним, всего в Бурятии 823 избирательных участка, в список включено 673771 избиратель. Часть избирателей в количестве 6202 чел. проголосовала досрочно.

На 310 избирательных участках были установлены видеокамеры, которые вели на протяжении трех дней прямую онлайн-трансляцию хода голосования во всех районах республики. Посмотреть трансляцию можно было в Центре общественного наблюдения Бурятии в здании национальной библиотеки. Там же работала Горячая линия, система Независимого Общественного мониторинга (НОМ) и Медиацентр.

Также на участках было задействовано 2746 наблюдателей, которые следили за ходом выборов. К некоторым избирателям члены УИК выезжали на дом. В основном, в ходе выборов, на горячую линию поступали вопросы о том, как и где можно проголосовать.

По данным избиркома Бурятии по состоянию на 21.00, итоговая явка за все три дня голосования выборов Президента РФ составила 73,32 процентов от общего числа всех избирателей Бурятии. Всего из 673771 избирателя Бурятии по списку проголосовало 478322 человека.

- По окончании голосовании оперативные данные - это общая явка по республике, составила 73,32 процента. Она может еще корректироваться. Официальные данные будут получены позже только по протоколу, которые будут вводиться в систему ГАС “Выборы”. Перед этим, конечно, проверяться. И уже узнаем точные данные к сегодняшнему вечеру, но более точные данные будут к утру. В целом, завершилось голосование в штатном режиме, без каких-либо нарушений. Все три дня наши избиратели активно голосовали. Более двух третей жителей республики, обладающих избирательным правом, пришли и сделали свой выбор, - сообщил первые данные о голосовании председатель избиркома РБ Александр Акчурин.

Также Александр Акчурин прокомментировал данные по явке в районах:

- На 18.00 в лидерах по явке были Хоринский район - более 90 процентов, Закаменский район- более 95 процентов, Курумканский район - более 95 процентов. Возможно, позже будут коррективы, когда будут все данные.



