Политика и власть 18.03.2024 в 09:35

В России стали известны предварительные итоги голосования

Из всех кандидатов лидирует действующий президент РФ Владимир Путин
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Текст: Служба информации "Номер один"
В России стали известны предварительные итоги голосования

Выборы главы государства состоялись в России с 15 по 17 марта. Кроме Владимира Путина, в президентской гонке участвовали три кандидата: Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»). Для победы кандидат должен набрать более 50% голосов.

По предварительным данным ЦИК на 04.24 по мск всего обработано 97, 20 % протоколов, явка в целом по стране составила 74,22%.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (по России):

Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение)- 87,35 %,

Харитонов Николай Михайлович (КПРФ) – 4,29 %

Даванков Владислав Андреевич (партия «Новые люди») – 3,82 %

Слуцкий Леонид Эдуардович (ЛДПР) – 3,16%

Напомним, как вчера сообщал «Номер один», итоговая явка по Бурятии составила 73,32 % от общего числа избирателей Бурятии. Всего из 673771 избирателя по списку проголосовало 478322 человека. Председатель избирком Бурятии Александр Акчурин сказал, что «данные еще будут корректироваться. Официальные данные будут получены позже только по протоколу, которые будут вводиться в систему ГАС “Выборы”».

- На 18.00 17 марта в лидерах по явке были: Хоринский район - более 90 процентов, Закаменский район- более 95 процентов, Курумканский район - более 95 процентов, - говорил ранее Акчурин.

Данные голосования на выборах президента РФ по Бурятии будет позже обновлены.

Республика Бурятия, предварительные итоги по выборам на 18 марта, 02.45 по мск:

Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение)-  87,96 %,

Харитонов Николай Михайлович (КПРФ) – 4,23 %

Даванков Владислав Андреевич (партия «Новые люди») – 3,71 %

Слуцкий Леонид Эдуардович (ЛДПР) – 2,38  %


Фото: скрин с сайта ЦИК РФ

 

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