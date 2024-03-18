Алексей Цыденов: спасибо всем, кто участвовал в выборах!

Республика в очередной раз подтвердила статус политически устойчивого региона. А население Бурятии по праву может гордиться таким результатом.Бурятия показала крайне высокие для себя цифры на выборах президента России. Причем явка 73 процента - прежде всего доверие государству как организатору выборов. Цифры поддержки действующему главе государства Владимиру Путину также беспрецедентны.Аналитики отмечают несколько составляющих впечатляющей победы Владимира Путина в Бурятии. Во-первых, жители республики показали себя ответственными гражданами, которым не безразлична судьба страны - в десятках видеообращений с избирательных участков в дни голосования звучали о Родине, величии России, историческом событии и поддержке государства. Во-вторых, население республики оказалось максимально вовлечено в главное политическое событие года - повсеместные голосования в национальных костюмах или маскотах, на лошадях, с песнями и танцами, превратили выборы из сугубо процедурного мероприятия в истинно народное, торжественно радостное событие. Всей семьей на выборы - оказалось реальным победоносным социальным движением. Народ Бурятии в дни голосования выглядел как многотысячная единая семья, с гордостью на лицах заявляя о своей политической идентичности - мы с Путиным!Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем комментарии по итогам выборов также подтвердил высокую ответственность жителей республики:- Дорогие земляки, вот и прошли три дня голосования на выборах президента нашей страны. Бурятия еще раз показала, что мы сила, что в Бурятии живут умные, сильные, ответственные, неравнодушные люди. Мы с вами сделали очень ответственное дело, мы определили будущее нашей страны, будущее нашего единого сильного государства, с которым мы справимся с любыми напастями. Мы оказали поддержку нашим ребятам. Конечно, сейчас наши ребята видят там на передовой, что мы здесь тоже в тылу сплотились и тоже все – ради них. У нас впереди много планов, много работы. Я хочу сказать спасибо всем, кто так или иначе участвовал в выборах. Хочу сказать спасибо волонтерам, хочу сказать спасибо нашим ТОСам, которые на всех участках участвовали, артистам, всем неравнодушным креативным людям. Хочу сказать спасибо медицинским работникам, которые работали на этих участках. Всем. И, конечно, работникам избирательных участковых комиссий, ТИКов. Всех, кто вложили душу, труд в эти три дня концентрации максимальной ответственности для нашей страны, для нашей республики. Дорогие друзья, дорогие земляки, спасибо вам, мы все сделали!Фото: скриншот видео