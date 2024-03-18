Политика и власть 18.03.2024 в 16:05

В Бурятии 20 марта начнет работу Горячая линия по вопросам оказания медуслуг

Позвонить на нее можно в период с 20 марта по 20 апреля
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии 20 марта начнет работу Горячая линия по вопросам оказания медуслуг

Жители Бурятии могут позвонить на телефон Горячей линии в прокуратуру республики по вопросам своевременного оказания медицинских услуг и обеспечения лекарственными средствами.

Горячая линия будет работать с 20 марта по 20 апреля с 08.30 до 18.00 (обед с 12.30 до 14.00) по телефонам: 8(3012) 21-44-98, 8-914-980-03-71. На их вопросы ответит дежурный прокурор.

- Жители республики могут сообщить о фактах ненадлежащего оказания медицинской помощи, несвоевременного предоставления лекарственных препаратов, а также об иных нарушениях закона в сфере охраны здоровья граждан, - прокомментировали в прокуратуре.


Фото: "Номер один"

 

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