Бурятия пробурила артезианскую скважину в одном из сел ДНР

Республика Бурятия помогла пробурить артезианскую скважину в одном из населенных пунктов ДНР - в селе Новозарьевка, расположенном в Старобешевском районе. Расходы на бурение были покрыты за счет бюджета Бурятии.

- Тем не менее, впереди еще много работы. Сначала подрядчик должен оценить производительность скважины, затем построить всю необходимую инфраструктуру для подачи воды. Планируется, что работы будут закончены к лету текущего года, что позволит решить давнюю проблему в селе. В настоящее время собственный источник в селе отсутствует, и жители вынуждены пользоваться привозной водой, - прокомментировали в управлении капстроительства Бурятии.

На протяжении долгого времени из-за отсутствия централизованного водоснабжения жителям села Новозарьевка приходится самим бурить скважины или доставлять воду домой. Местные власти обратились к Бурятии с просьбой оказать помощь в решении этого вопроса.

В этом году Бурятия продолжает помогать Старобешевскому району. С наступлением весны подрядчик приступил к работам и уже пробурил скважину глубиной 135 метров. Эта глубина соответствует уровню залегания артезианских вод в данной местности. Сейчас на объекте проходят опытно-фильтрационные исследования для определения дебита скважины.

«Расчет дебита позволит определить, какой объем воды может давать скважина в сутки. Затем на основе этих данных будет разработан проект водовода, который обеспечит водой все социально важные объекты и другую инфраструктуру села», - отметили в Управлении капитального строительства Бурятии.

Скважина будет давать от 5 кубических метров воды в сутки. Когда проект будет готов, подрядчик сможет приступить к строительству водовода. Ожидается, что все работы будут завершены до лета 2024 года.

Фото: Управление капитального строительства РБ