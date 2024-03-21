Мошенники создали фейковый аккаунт председателя Народного Хурала Бурятии

Мошенники создали в телеграм-канале фейковый аккаунт (клон) Председателя Народного Хурала Бурятии Владимира Павлова. От имени главы республиканского парламента сообщения получают депутаты и сотрудники Народного Хурала, а также его знакомые.

«Уважаемые земляки, в этот раз мошенники добрались до телеграм-канала и создали аккаунт с моим фото. Рассылают разные сообщения и просьбы! Прошу быть бдительными и не реагировать на подобные сообщения и звонки! Указанный номер телефона - это не мой номер»,



- обратился к жителям Бурятии Владимир Павлов.

