Политика и власть 21.03.2024 в 10:49
Мошенники создали фейковый аккаунт председателя Народного Хурала Бурятии
Просьбы от лица Владимира Павлова рассылают в тг-канале
Текст: Евгения Гармаева
Мошенники создали в телеграм-канале фейковый аккаунт (клон) Председателя Народного Хурала Бурятии Владимира Павлова. От имени главы республиканского парламента сообщения получают депутаты и сотрудники Народного Хурала, а также его знакомые.
Напомним, недавно мошенники сделали фейковый аккаунт начальника Управления капитального строительства Бурятии Анатолия Урбанова, а месяцем ранее – фейк главы республики.
«Уважаемые земляки, в этот раз мошенники добрались до телеграм-канала и создали аккаунт с моим фото. Рассылают разные сообщения и просьбы! Прошу быть бдительными и не реагировать на подобные сообщения и звонки! Указанный номер телефона - это не мой номер»,
- обратился к жителям Бурятии Владимир Павлов.
Фото: Номер один
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