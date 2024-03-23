В Улан-Удэ сегодня эвакуировали ТЦ «Гэлакси»

Сегодня вечером около 18.00 поступило сообщение о том, что в одном из помещений торгово-развлекательного центра «Гэлакси» по ул. Балтахинова обнаружен бесхозный рюкзак.

- На место незамедлительно прибыли экстренные службы, организована эвакуация посетителей и персонала. Взрывотехники ОМОН Росгвардии произвели осмотр в торговом центре в Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Бурятии.

Сотрудники группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Бурятии в ходе осмотра торгового центра опасных устройств и предметов не обнаружили.





Фото: "Номер один"