Политика и власть 25.03.2024 в 14:30

Хурал Бурятии созвал внеочередную сессию

В повестке будет три вопроса
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Хурал Бурятии созвал внеочередную сессию
В Хурале Бурятии состоится внеочередная сессия. Она назначена на 28 марта. Дату проведения внеочередной сессии утвердил сегодня Совет республиканского парламента.  

«Заседание Совета началось с минуты молчания. Депутаты почтили память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», - сообщает пресс-служба Хурала.

В повестку внеочередной сессии включены три вопроса. Депутаты внесут изменения в законы «Об организации местного самоуправления» и «О выборах Главы Республики Бурятия», а также рассмотрят изменения в республиканский бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Фото: пресс-служба Хурала Бурятии
Теги
хурал

Все новости

В Бурятии с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
25.03.2024 в 14:56
Хурал Бурятии созвал внеочередную сессию
25.03.2024 в 14:30
В Бурятии со среды резко испортится погода
25.03.2024 в 14:14
Бурятия получит средства на закупку лекарств для больных гепатитом С
25.03.2024 в 14:14
В районе Бурятии сгорел микроавтобус
25.03.2024 в 14:04
За неделю из Бурятии вывезли около двух тысяч кубометров лесоматериалов
25.03.2024 в 13:46
В Еравнинском районе отремонтируют старый мост
25.03.2024 в 13:18
Фонд «Защитники Отечества» в Бурятии продолжает помогать участникам СВО
25.03.2024 в 12:55
На севере Бурятии предупреждают об угрозе снежных лавин
25.03.2024 в 12:48
В Улан-Удэ скоро введут особый противопожарный режим
25.03.2024 в 12:44
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
МИД Монголии осуждает теракт в «Крокус Сити Холле»
Внешнеполитическое ведомство выразило глубочайшие соболезнования семьям жертв
24.03.2024 в 13:47
В Улан-Удэ сегодня эвакуировали ТЦ «Гэлакси»

Причиной переполоха стал бесхозный рюкзак

23.03.2024 в 20:28
Глава Бурятии завершил поездку в Москву
В её ходе решался ряд важных вопросов
22.03.2024 в 10:54
Бурятия отправила два внедорожника в зону СВО
Военные выразили благодарность за необходимую технику
22.03.2024 в 10:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru