Хурал Бурятии созвал внеочередную сессию

В Хурале Бурятии состоится внеочередная сессия. Она назначена на 28 марта. Дату проведения внеочередной сессии утвердил сегодня Совет республиканского парламента.«Заседание Совета началось с минуты молчания. Депутаты почтили память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», - сообщает пресс-служба Хурала.В повестку внеочередной сессии включены три вопроса. Депутаты внесут изменения в законы «Об организации местного самоуправления» и «О выборах Главы Республики Бурятия», а также рассмотрят изменения в республиканский бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.Фото: пресс-служба Хурала Бурятии