Политика и власть 31.03.2024 в 13:46

В Бурятии откроют штаб Захара Прилепина

В республике появится центр «Традиция»
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии откроют штаб Захара Прилепина

Два новых культурных центра "Традиция" писателя, журналиста и политического деятеля Захара Прилепина откроются в российских регионах - в Рязанской области и в Республике Бурятия. Об этом сообщила ТАСС руководитель гуманитарных проектов Прилепина Нелли Булатова после открытия его штаба в Ульяновской области.

 "Одно из важных достижений Захара Прилепина - центр "Традиция". На сегодняшний день этот центр уже открыт в Нижегородской области и Забайкальском крае. Также готовится открытие как минимум двух в ближайшее время - это Рязанская область и Республика Бурятия", - сказала она.

 Булатова добавила, что центр помогает писателям, кинематографистам и музыкантам обратить на себя внимание публики, а также получить экспертную помощь. "Они становятся резидентами, и здесь, конечно, есть помощь наставников, чтобы свой творческий продукт сделать лучше и качественней", - пояснила она.

Напомним, открытие штаба Захара Прилепина анонсировали еще в феврале 2024 года. Главной задачей организации станет поддержка участников СВО. Об этом сообщал общественник Максим Киреенко, который стал руководителем этой деятельности. 



Фото: Номер один

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