В Бурятию приехала делегация из Монголии

Сегодня в Бурятии работает делегация Булганского аймака Монголии под руководством губернатора Батбаяра Ариун-Эрдэнэ.

- Провели с коллегами рабочее совещание по проведению XV Международного бурятского национального фестиваля «Алтагана-2024» (0+), который состоится в июле в Булганском аймаке. Обсудили организационные вопросы, состав творческих коллективов, спортивных команд и участников фестиваля. Всего ожидаем, что количество гостей фестиваля только от Бурятии будет более 700 человек, -сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Таможенной и пограничной службами будут привлечены дополнительные силы для обеспечения оперативного прохождения российско-монгольской границы, чтобы гостям и участникам фестиваля было удобнее добираться до места.

Глава Бурятии пригласил всех желающих стать гостями этого большого культурно-спортивного события. Напомню, что фестиваль «Алтаргана» пройдет с 26 по 28 июля в Булганском аймаке Монголии (возрастное ограничение 0+)..

Фото: правительство РБ