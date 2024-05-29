Власти Бурятии начали борьбу против продажи алкоголя в многоквартирных домах. Ни для кого не секрет, что в последнее время в регионе, в частности, на территории Улан-Удэ резко увеличилось число магазинов с дешевым алкоголем. Статистика неумолимо показывает, что население Бурятии с каждым годом больше покупает и употребляет алкоголь.

Объем потребления на душу населения в пересчете на абсолютный алкоголь (чистый спирт) (с учетом пива) в 2023 году составил 5,78 литров этанола, что на 4,7% выше значений 2022 года - 5,51 литров этанола и на 8,9% выше значений 2021 года - 5,27 литров этанола. Розничная продажа алкоголя в 2023 году также выросла на 2,2 процента в сравнении с 2022 годом.

Бурятия находится на пятом месте среди регионов, где наибольшая часть преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. А в Национальном рейтинге трезвости регионов России Бурятия заняла самое последнее место.

Правительство Бурятии внесло в Народный Хурал законопроект о внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О некоторых вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Бурятия». Планируется ввести ряд серьезных ограничений продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Бурятия.

Теперь запрет на продажу алкоголя будет продлен по времени с 20:00 до 11:00 взамен действующего с 21:00 до 09:00. Будут введены дополнительные дни запрета розничной продажи алкоголя во Всемирный день здоровья (7 апреля), День семьи, любви и верности (8 июля), Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом (11 сентября);

Важным нововведением в законопроекте будет увеличение зала обслуживания посетителей до 50 квадратных метров в городе Улан-Удэ для объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. Теперь магазины, поставив два стула и два стола у себя, не смогут сойти за «кафе» и продавать алкоголь, как раньше.

Для организаций, имеющих право осуществлять розничную продажу лицензируемой алкогольной продукции, повышается уставной капитал с 60 тыс. до 300 тыс. рублей.

По-прежнему можно будет купить пиво и пивные напитки, сидр и прочее при оказании услуг общественного питания в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. Но при этом в этих кафе (за исключением ресторанов) алкоголь не будет продаваться с 23.00 до 9.00.

И самое важное - будет полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Внесение дополнений в законопроект поддержала Общественная палата Республики Бурятия.

- Мы полностью поддерживаем данные дополнения в законопроект. Прежде всего, по сокращению часов продажи алкогольных напитков, запрета в дополнительные праздничные дни и дни. Нам очень много поступает жалоб от жильцов многоквартирных домов, в которых располагаются пивные бары. В конце апреля мы провели рейд по предприятиям розничной торговли и общепита. Он показал, что в действующем законе есть лазейка для продажи алкоголя ночью. Чтобы обойти эти ограничения, владельцы некоторых магазинчиков оформляют их как общепит. Ставят пару столов и стульев – и по закону получается кафе. Их обычно называют наливайками. Люди, проживающие рядом с наливайками, опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, который устраивают посетители таких заведений. При вводе запрета на продажу алкоголя и пива полностью в многоквартирных домах для добросовестных предпринимателей нужно создать определенные места для продажи, - заявила председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.

- Мы понимаем, что законопроект, который сейчас вносится в Народный Хурал, достаточно жесткий. Понятно, что будут определенные последствия – будем терять доходы в бюджет, эти кафе закроются. Но дело в том, что на чаше весов вообще-то стоит жизнь человека, - сказала Думнова.

Законопроект больно ударит по карману популярных магазинов дешевого алкоголя, а также круглосуточных магазинов, расположенным в подвалах и на первых этажах многоквартирных домов. Но позволит сохранить здоровье населения республики.

Главный внештатный медицинский психолог Минздрава Бурятии Лариса Сансанова отметила, что «новый законопроект позволит уменьшить уровень употребления алкоголя и связанные с ним последствия: смертельные отравления, циррозы печени, алкогольные кардиомиопатии. Снизятся смертность от внешних причин и число ДТП. Доступность алкоголя, широкий маркетинг алкогольной продукции повышают спрос у населения, что, в свою очередь, сказывается на уровне употребления. Ограничительные меры и популяризация трезвости замотивируют жителей Бурятии уменьшить употребление алкоголя, поспособствует формированию приверженности к здоровому образу жизни».

Точные цифры об этом приводятся в пояснительной записке к законопроекту. После принятия законопроекта увеличится продолжительность жизни на 3 месяца ежегодно, снизится смертность алкогольных отравлений и других причин, связанных с алкоголем не менее чем на 3%, уменьшится количество преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения не менее чем на 10% и также снизится количество ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения не менее чем на 5%.

Авторы законопроекта подчеркивают, что практически во всех регионах Российской Федерации уже приняты аналогичные нормативные правовые акты по введению дополнительных ограничений в области розничной продажи алкоголя.

К примеру, алкоголь магазинах в Якутии запрещается продавать с 20:00 до 14:00, в Туве - с 15:00 до 11.00, в Амурской, Калининградской, Мурманской областях – с 21:00 до 11:00. Площадь кафе в других регионах, где продается алкоголь, составляет от 50 до 70 кв. метров. В Якутии также полностью запрещена продажа алкоголя в магазинах, которые расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Закон, в случае принятия, вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Фото: Номер один