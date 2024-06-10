Тридцать лет упрощения

В июне 1994 года на всенародных выборах в Бурятии сформировался первый состав депутатов Народного Хурала. В него вошли 65 человек. Тогда, 30 лет назад, жители Бурятии впервые избрали высший и единственный постоянно действующий орган законодательной власти республики. Сегодня в Бурятии работает уже седьмой созыв Народного Хурала. О том, как изменился состав депутатского корпуса, читайте в материале «Номер один».

Знали и умели

Напомним, после распада СССР в 1991 году прошло три года и была практически создана новая система рыночных отношений. Соответственно, прежние формы – Советы народных депутатов всех уровней - уже не могли соответствовать духу и смыслу разделения управления на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Именно поэтому избирательная кампания в создаваемый вместо Верховного Совета Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики (БурАССР) новый законодательный орган - Народный Хурал - проходила в острой предвыборной борьбе. В первом туре, состоявшемся 16 июня 1994 года, в бюллетени для голосования были внесены 392 кандидата в депутаты.

Первая сессия законодательного органа республики состоялась 19 июля 1994 года. Депутатам предстояло решить вопросы системы государственной власти и местного самоуправления, разграничения их полномочий, формирования административно-территориального устройства республики и многое другое. По справочным данным, в составе депутатского корпуса были работники исполнительных органов власти - 21 человек, из них главы администраций городов и районов - десять человек, руководители госпредприятий – три человека, директора сельхозпредприятий, председатели колхозов и крестьянских хозяйств - девять человек, руководители учебных заведений, ГПТУ и школ - пять человек, руководители медицинских учреждений – четыре человека, работники Верховного Совета РБ - три человека, работники прокуратуры и милиции – пять человек, представители других отраслей – пять человек.

В первом созыве республиканского парламента 40 народных избранников впервые получили депутатский мандат. 60 депутатов Народного Хурала имели высшее образование, пять - ученую степень кандидата наук, один - доктора наук. Женщин было избрано пять человек.

Председателем Народного Хурала избрали директора Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, депутата Верховного Совета СССР Михаила Семенова. Его заместителем стал доктор психологических наук, профессор, действительный член Академии социальных наук Александр Карнышев.

Мэры бились за место

Кадровый состав первого созыва Народного Хурала, элитарность и престижность депутатского корпуса были настолько высоки, что заместителями комитетов парламента, невысоких, надо полагать, должностей в иерархии законодательной власти, избирали бывших председателей Совета министров и мэров городов.

Председателем экономического комитета был избран Владимир Агалов (будущий первый заместитель председателя правительства РБ). Председателем комитета по бюджету, налогам, финансам и банкам избрали Бато Семенова (будущий депутат ГД). Его заместителем – экс-председателя Совета министров БАССР, кандидата экономических наук Владимира Саганова.

Комитет по государственному устройству, местному самоуправлению, законодательству, законности и правопорядку возглавил прокурор Октябрьского района Улан-Удэ Владимир Марков. В заместители ему депутаты избрали экс-мэра Улан-Удэ Виктора Кукшинова.

Руководить комитетом по социальной политике было доверено руководителю центра занятости столицы Николаю Линейцеву, а его заместителем избрали завкафедрой БГУ, кандидата наук Семена Цыреторова.

Комитет по международным и межрегиональным связям, национальным вопросам, делам общественных организаций и религиозных объединений возглавил глава района Дамба Боросгоев. Заместителем, его правой рукой, стала депутат от Курумкана Дарима Сундарон.

Депутатам Народного Хурала первого созыва, несмотря на трудные и сложные 90-е годы, удалось принять основополагающие законы: о Народном Хурале, о статусе депутата Народного Хурала, о президенте и правительстве, Конституционном суде Республики Бурятия. Всего было принято 139 законов, среди которых есть и значимые, регулирующие отношения в сфере экономики, науки, образования, здравоохранения и т. д. Этот прочный фундамент правовой системы, созданный парламентариями-«первопроходцами», стал основой для последующего развития законодательной базы Бурятии.

Депутаты нашего времени

Прошло 30 лет, и сегодня в республике работает уже седьмой созыв регионального парламента, который качественно изменился за эти годы.

Прежде всего обращает на себя внимание превалирование в составе спонсоров избирательных компаний. Депутатский мандат подорожал, и сегодня более половины регионального парламента составляют представители бизнеса. Так, из 65 депутатов 35 человек можно отнести к директорам ИП, ООО, заместителям директоров, совладельцам крупного бизнеса и рантье. Еще шесть – назначенные директора и заместители директоров крупных, в основном федеральных сетевых, горнодобывающих и машиностроительных компаний. Вторую по величине группу – 15 человек – занимают выходцы из исполнительной, законодательной и муниципальной системы: чиновники, депутаты, директора муниципальных предприятий, помощники. Также представлены два спортивных тренера, два главных врача больниц, один врач-терапевт, один ректор вуза, один «управляющий совхозом» и один корреспондент государственного СМИ. На удивление, прошел в Хурал и один пенсионер МВД.

Как видим, состав Хурала изменился кардинально. Меньше стало ученых, практически исчезла богато представленная в парламенте группа руководителей сельских предприятий и глав районов. Исчезли работники прокуратуры и милиции, представители других профессий, также имевших реальный опыт взаимодействия с населением, что называется, «на земле».

Не случайно подавляющее большинство нынешних депутатов шустры, молоды, но абсолютно не известны широкой публике. И есть подозрения, что их фамилии не очень-то знакомы и самим избирателям конкретных избирательных округов. Причин этому несколько.

Во-первых, седьмой созыв Хурала, избранный в 2023 году, почти на 60% обновился, по сравнению с шестым созывом, и в него по разным причинам не попали довольно известные и яркие представители. Например, сегодня в Народном Хурале не осталось ни одного депутата, избранного в первом созыве в 1994 году. Ближайшие «ветераны» - депутаты, впервые избранные во втором созыве, в 1998 году – нынешний председатель НХ РБ Владимир Павлов и депутат-одномандатник Сергей Мезенин.

Говорим только о погоде

Малоизвестность большей части состава Народного Хурала связана с массой факторов. Это и резкое снижение интереса избирателей к процедуре голосования. Кроме того, сами депутаты седьмого созыва, за редким исключением, не являются больше авторами реальной политики. Им уже нет особого смысла получать популярность у населения, используя прежние методы агитации, поскольку работают другие механизмы захода в Хурал.

К тому же в нынешнее время запретов им лучше не высовываться. Например, депутаты уже не могут собирать на улицах митинги, акции и собрания. Большинство депутатов не поднимают острых вопросов, зачастую отказываясь от комментариев в СМИ по общественным проблемам. Соответственно, стремительно теряется и интерес СМИ к «молчунам», а сессии Хурала, ранее привлекавшие интерес журналистов и общественников, проходят при пустых галерках для прессы, так как журналисты перешли на онлайн трансляции заседаний.

И, наконец, последнее. Нельзя сказать, что сегодня Хурал большую часть года работает в «спящем режиме». Но все же за 30 лет депутаты прежних созывов практически на 100% сформировали всю законодательную базу. Сегодня очень много работы идет по приведению местного законодательства республики в соответствие с постоянно меняющимся федеральным законодательством. Но это не требует огромных познаний, поскольку речь идет о копировании новых данных из федерального закона в республиканский. С этими важными задачами нынешний состав парламента, даже без бывших мэров и председателей правительства, справится на отлично. При этом только в шестом созыве принято 668 законов, в пятом созыве - 809 законов, для примера – в первом созыве было принято 139 законов. Другое дело, что дискуссии на сессиях перестали быть горячими и вся депутатская полемика теперь сводится к короткому взаимному обмену вопросов и предложений. Возможно, Хурал стал внешне спокойным потому, что перед презентацией проблемного вопроса на сессии его предварительно несколько раз рассматривают на комитетах, вынося на сессию уже максимально готовый вариант.





Фото: Народный Хурал РБ