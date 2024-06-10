Политика и власть 10.06.2024 в 13:38

За два выходных дня в Бурятии задержано 49 нетрезвых водителей

8 человек из них отказались проходить медосвидетельствование
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Текст: Служба информации "Номер один"
За два выходных дня в Бурятии задержано 49 нетрезвых водителей

За два выходных дня произошло 34 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе несколько аварий с пострадавшими, сообщили в госавтоинспеции.

В субботу ночью в 02.15 в селе Ильинка Прибайкальского района водитель 1986 года рождения на автомобиле «Субару Аутбэк» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие деревянный столб. В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу.

И такое же ДТП произошло в Нижнеангарске Северобайкальского района. Там водитель без прав не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, в результате чего погиб 22-летний пассажир.

В субботу и воскресенье на дорогах республики инспекторами ДПС обнаружено 621 нарушение ПДД.

Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 49 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, из них - 8 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 2 автомобилиста - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.

 

Фото: Номер один

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