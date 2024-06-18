В детсадах Бурятии все меньше воспитанников

В России не первый год идет падение рождаемости и в Бурятии тоже сокращается количество детей. Этот процесс начинает отражаться на жизни детсадов. Власти республики и муниципалитетов любят говорить об успехах в строительств новых детсадов. Их построено на самом деле внушительное количество. Но это имеет и обратную сторону.

«На данный момент возникает такая сложность, что в связи с сокращением детей, у нас группы становятся меньше. С теми нормативами, которые сейчас есть, резко падает оплата труда. Уже начинают увольняться люди. Мы можем потерять специалистов, в случае, если вот так будет нагрузка идти», - говорит Игорь Марковец, председатель комитета Хурала по социальной политике. Он высказался о злободневной проблеме на публичных слушаниях, которые состоялись сегодня в здании Народного Хурала.

В детских садиках совмещение, по словам депутата, порой доходит до двух ставок.

«Пять дней в неделю по 12 часов. Людям очень тяжело 60 часов работать. Поэтому необходимо пересматривать нормативы. Мы об этом уже говорили – чтобы у людей не упала заработная плата. По информации министерства образования и науки, в настоящее время средняя заработная плата воспитателей дошкольных образовательных учреждений в республике составляет 41 тысячу рублей. А средняя заработная плата воспитателя на штатную единицу в городе Улан-Удэ составляет 31 тысячу рублей. При этом работают на полторы и более ставки. Заработная плата является ключевым вопросом в нашем образовании, в кадрах. И если мы здесь где-то провалимся, то, к сожалению, - у нас и так с кадрами очень серьезные сложности – эта проблема может обостриться. Заработная плата должна быть достойной», - считает Игорь Марковец.

Он выступил за то, чтобы рассмотреть возможность повышения нормативов, повышения субсидий на увеличение фондов оплаты труда.

Фото: Номер один