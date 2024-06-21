В Кяхтинском районе Бурятии появился новый прокурор

Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Кяхтинского района назначен Виликтон Баранников.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Виликтон Баранников в 2012 году окончил Томский государственный университет. В органах прокуратуры республики он служит с марта 2013 года. Занимал должности помощника прокурора Мухоршибирского, Заиграевского районов, заместителя прокурора Джидинского, Кяхтинского, Иволгинского районов, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики.С марта 2024 года являлся заместителем прокурора Октябрьского района Улан-Удэ.Фото: прокуратура Бурятии