Политика и власть 21.06.2024 в 11:17

В Кяхтинском районе Бурятии появился новый прокурор

Им стал Виликтон Баранников, ранее работавший в прокуратуре Октябрьского района Улан-Удэ
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Кяхтинском районе Бурятии появился новый прокурор
Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Кяхтинского района назначен Виликтон Баранников.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Виликтон Баранников в 2012 году окончил Томский государственный университет. В органах прокуратуры республики он служит с марта 2013 года. Занимал должности помощника прокурора Мухоршибирского, Заиграевского районов, заместителя прокурора Джидинского, Кяхтинского, Иволгинского районов, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики.

С марта 2024 года являлся заместителем прокурора Октябрьского района Улан-Удэ.

Фото: прокуратура Бурятии
Теги
прокуратура назначение

Все новости

В Кяхтинском районе Бурятии появился новый прокурор
21.06.2024 в 11:17
В Бурятии фермеры отсудили компенсации за убитых током коров
21.06.2024 в 11:02
Улан-удэнцам советуют не ходить в городские парки отдыха
21.06.2024 в 10:35
Номина Дармаева из Бурятии одержала победу по блиц-шахматам на первенстве Азии
21.06.2024 в 10:29
На севере Бурятии, где нет дождей, снова горят леса
21.06.2024 в 10:23
Михаил Асташов из Бурятии стал чемпионом России по паратриатлону
21.06.2024 в 10:11
Пограничники в Бурятии задержали вооруженного всадника
21.06.2024 в 09:59
Форум «Улан-Удэ: Время развития» проходит в столице Бурятии
21.06.2024 в 09:54
В Улан-Удэ содержащихся в приюте собак хотят раздать горожанам
21.06.2024 в 09:45
Команда из Бурятии заняла первое место на Кубке Защитников Отечества в Хабаровске
21.06.2024 в 09:41
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
Москва уже рассматривает планы Бурятии
В Хурале оценили реализацию закона «Об охране атмосферного воздуха»
20.06.2024 в 18:00
Владимир Путин дал поручения по развитию Дальнего Востока
В их числе - расширение программы «Дальневосточной ипотеки»
20.06.2024 в 14:09
Монголы предложили перевести пункта пропуска Ханх-Монды на круглосуточный режим
Бурятия и Хубсугульский аймак Монголии обсудили перспективные направления сотрудничества
20.06.2024 в 11:25
Глава Бурятии проинспектировал Кижингинский район
Он проверил здания строящихся школ и посетил предприятия района
19.06.2024 в 13:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru