Политика и власть 24.06.2024 в 10:35

В Монголии запретят продажу алкоголя и массовые мероприятия

Ограничения вводятся в день голосования на выборах в парламент
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии запретят продажу алкоголя и массовые мероприятия
Запрет на продажу спиртных напитков и организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий будет введен в день голосования на выборах в Великий государственный хурал (парламент) Монголии. Об этом сообщила генеральная избирательная комиссия страны.

«Закон Монголии о выборах запрещает в день голосования продавать алкогольные напитки и проводить любые массовые культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. В этом году парламентские выборы завершатся в пятницу 28 июня, который объявлен выходным днем», – напомнил информационный центр избиркома.  

Также в этот день не будут работать крупные торговые центры и рынки. Руководители компаний и организаций, которые не могут прервать свою деятельность, обязаны обеспечить своим сотрудникам возможность проголосовать. Ответственность за соблюдение этих положений избирательного законодательства несут губернаторы регионов и мэры городов.

Новый закон Монголии о выборах в парламент, принятый летом 2023 года, ввел смешанную избирательную систему и увеличил число депутатов с 76 до 126. Из них 78 будут избраны по одномандатным округам, 48 депутатов - по партийным спискам. В этой избирательной кампании участвуют 19 партий, два политических альянса и 42 независимых кандидата.

Также в соответствии с новым законом 30% депутатского корпуса должны составить женщины. Их доля после следующих парламентских выборов в 2028 году увеличится до 40%.

Напомним, в Монголии действует парламентская форма правления, когда не президент, а победившая на выборах в Великий государственный хурал партия формирует правительство и назначает премьер-министра.

Фото: «Номер один»
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