Депутаты выбрали участок для строительства мегаколонии
Вчера днем в здании Администрации успешно состоялась итоговая 54-ая сессия Улан-Удэнского городского Совета депутатов. Политики рассмотрели и приняли ряд вопросов, из которых ключевыми стали: внесение изменений в городской бюджет, генплан городского округа, установление дополнительных мер соцподдержки на оплату проезда, порядок выбора мэра и т.д. Все принятые решения будут обнародовано в течение 10 дней.
Больше детей - меньше затрат
Изменения внесли в том числе и в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов «Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц». Заместитель мэра - председатель Комитета по финансам Администрации города Татьяна Базякина предложила освободить малообеспеченные финансами многодетные семьи (имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей. - Прим. ред.) от уплаты имущественных налогов.
Невысокий уровень заработка подразумевает среднедушевой доход семьи менее прожиточного минимума.
«Во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путины нами был разработан проект решения о предоставлении налоговой льготы членам многодетных семей с невысоким уровнем дохода в виде освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц. Распространяется это в отношении единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения: квартиры, части квартиры или комнаты»,- отметила Татьяна Базякина.
Стоит отметить, что «сэкономить» могут не только малоимущие семьи, но и те, кто является народным дружинником, постоянно проживающим на территории города. Или те люди, кто хотя бы состояли в одной из дружин и принимали при этом участие в охране общественного порядка более года.
Мегаколонии быть
На итоговой 54-й сессии депутаты Улан-Удэнского городского Совета приняли решение по проекту, предусматривающему изменение функциональных зон территорий жилой застройки и вблизи ТЭЦ-2, а также по размещению объектов регионального и местного значения.
В целях реализации договора о комплексном развитии «центра» депутаты установят зону смешанной и общественно-деловой застройки. На ней появятся объекты социальной и культурно-бытовой инфраструктуры.
«Будем реализовывать мероприятия по комплексному развитию территорий жилой застройки центральной части Улан-Удэ в границах: ул. Советская, ул. Смолина, ул. Свободы и Набережная. А также будем заниматься размещением объекта уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на территории города»,- доложил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ Михаил Мясищев.
Помимо этого, на выделенной зоне планируется разместить здания регионального значения в области здравоохранения, культуры и искусства. А также местного значения в области образования: два детских сада на 300 и 175 мест по улице Шмидта, школа на 760 мест по улице Банзарова и детский технопарк по улице Свободы.
Стоит отметить, что данное мероприятие включено в мастер-план развития региона и одобрено президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. В ближайшем будущем часть земли вблизи ТЭЦ-2 будет изменена с зоны рекреационного назначения на зону режимных территорий.
«B cвязи c нeoбxoдимocтью пpeoбpaзoвaния cлoжившeгocя нa тeppитopии гopoдa кoмплeкca oбъeктoв yгoлoвнo-иcпoлнитeльнoй cиcтeмы Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, как профильному органу, дано поручение подготовить предложение по размещению учреждения объединенного типа федеральной службы исполнения наказаний на свободной от застройки участке в пределах границ городского округа. А также организовать процедуры связанные с внесением изменений в градостроительную документацию»,- сообщил Михаил Мясищев.
Конкурсы не для всех
На сегодняшний день в Администрации города вакантными остаются аж 60 рабочих мест. Это практически 10% от общего числа всех сотрудников, занимающих муниципальные должности. Раньше для того, чтобы устроиться туда на работу, нужно было пройти различные конкурсные процедуры. Занимали они очень много времени и затягивались на несколько месяцев. Из-за чего большое количество специалистов попросту не дожидалось окончания процесса и бросало трудоустройство.
Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию на рынке труда - а если быть точнее, то текучку кадров - на 54-й сессии прозвучало предложение оптимизировать процесс конкурсного отбора специалистов в органах местного самоуправления посредством отмены конкурсов.
Депутаты единогласно поддержали выдвинутую инициативу и рассчитывают, что такое изменение позволит существенно ускорить кадровое укомплектование, повысить число сотрудников.
«Мы хотим усовершенствовать систему кадрового отбора. Сложившаяся ситуации на рынке труда требует оперативного реагирования. Особенно при вовлечении сегмента молодых квалифицированных специалистов»,- сказал заместитель мэра - руководитель аппарата Администрации города Улан-Удэ Николай Намсараев.
Однако «конкурс мэра» не отменят. Будущим претендентам еще предстоит побороться за должность градоначальника.
Напомним, в марте текущего года был изменен способ избрания главы муниципального образования «город Улан-Удэ». Согласно внесенным изменениям, мэр города будет избираться городским Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет.
Таким образом, в ближайшем будущем поменяется не только процедура выбора мэра, но и процесс его вступления в должность, а также порядок избрания градоначальника в случае досрочного прекращения его полномочий.
Как известно, половину конкурсной комиссии будут составлять кандидаты, предложенные городским Советом. Вторую половину - главой Бурятии. Мэром города станет тот, за кого в ходе тайного голосования отдадут свои голоса большинство депутатов.
Стоит отметить, что регионов, практикующих всеобщие выборы мэра, на данный момент практически не осталось. Даже наши соседи - Иркутск и Чита - перешли на конкурсный формат отбора градоначальника.
Уважение за стаж
Последней инициативой из предложенных изменений на итоговой 54-й сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов стало введение новой регалии - «Почетный депутат».
Однако получить это звание смогут лишь те депутаты, которые проработали четыре и более созывов.
Если перевести четыре созыва в более конкретные года, то это почти 20 лет жизни. Претендентов среди местных депутатов на такое почетное звание действительно два - это заслуженный врач Бурятии Александр Иринчеев и замминистра здравоохранения Бурятии Валерий Амагыров.
«Есть люди, которые всю жизнь отдают себя представительному органу, но им сложно стать «Почетным гражданином». Многие депутаты уходят в небытие и их забывают, а таких людей не надо забывать, их опыт надо использовать. Звание «Почетный депутат» даст возможность человеку постоянно присутствовать, иметь первоочередное право приема как мэра, так и председателя городского Совета. Это не наше ноу-хау. Мы это увидели в Северо-Байкальском районе. На сегодня таких людей у нас, которые прошли четыре созыва и больше - всего два человека»,- пояснил депутат Анатолий Белоусов.
Фото: Горсовет.