Депутаты выбрали участок для строительства мегаколонии

Вчера днем в здании Администрации успешно состоялась итоговая 54-ая сессия Улан-Удэнского городского Совета депутатов. Политики рассмотрели и приняли ряд вопросов, из которых ключевыми стали: внесение изменений в городской бюджет, генплан городского округа, установление дополнительных мер соцподдержки на оплату проезда, порядок выбора мэра и т.д. Все принятые решения будут обнародовано в течение 10 дней.

Больше детей - меньше затрат

Изменения внесли в том числе и в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов «Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц». Заместитель мэра - председатель Комитета по финансам Администрации города Татьяна Базякина предложила освободить малообеспеченные финансами многодетные семьи (имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей. - Прим. ред.) от уплаты имущественных налогов.

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путины нами был разработан проект решения о предоставлении налоговой льготы членам многодетных семей с невысоким уровнем дохода в виде освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц. Распространяется это в отношении единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения: квартиры, части квартиры или комнаты», - отметила Татьяна Базякина.

Невысокий уровень заработка подразумевает среднедушевой доход семьи менее прожиточного минимума.

Стоит отметить, что «сэкономить» могут не только малоимущие семьи, но и те, кто является народным дружинником, постоянно проживающим на территории города. Или те люди, кто хотя бы состояли в одной из дружин и принимали при этом участие в охране общественного порядка более года.

Мегаколонии быть

На итоговой 54-й сессии депутаты Улан-Удэнского городского Совета приняли решение по проекту, предусматривающему изменение функциональных зон территорий жилой застройки и вблизи ТЭЦ-2, а также по размещению объектов регионального и местного значения.

«Будем реализовывать мероприятия по комплексному развитию территорий жилой застройки центральной части Улан-Удэ в границах: ул. Советская, ул. Смолина, ул. Свободы и Набережная. А также будем заниматься размещением объекта уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на территории города», - доложил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ Михаил Мясищев.

«B cвязи c нeoбxoдимocтью пpeoбpaзoвaния cлoжившeгocя нa тeppитopии гopoдa кoмплeкca oбъeктoв yгoлoвнo-иcпoлнитeльнoй cиcтeмы Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, как профильному органу, дано поручение подготовить предложение по размещению учреждения объединенного типа федеральной службы исполнения наказаний на свободной от застройки участке в пределах границ городского округа. А также организовать процедуры связанные с внесением изменений в градостроительную документацию», - сообщил Михаил Мясищев.

В целях реализации договора о комплексном развитии «центра» депутаты установят зону смешанной и общественно-деловой застройки. На ней появятся объекты социальной и культурно-бытовой инфраструктуры.Помимо этого, на выделенной зоне планируется разместить здания регионального значения в области здравоохранения, культуры и искусства. А также местного значения в области образования: два детских сада на 300 и 175 мест по улице Шмидта, школа на 760 мест по улице Банзарова и детский технопарк по улице Свободы.Стоит отметить, что данное мероприятие включено в мастер-план развития региона и одобрено президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. В ближайшем будущем часть земли вблизи ТЭЦ-2 будет изменена с зоны рекреационного назначения на зону режимных территорий.

Конкурсы не для всех



На сегодняшний день в Администрации города вакантными остаются аж 60 рабочих мест. Это практически 10% от общего числа всех сотрудников, занимающих муниципальные должности. Раньше для того, чтобы устроиться туда на работу, нужно было пройти различные конкурсные процедуры. Занимали они очень много времени и затягивались на несколько месяцев. Из-за чего большое количество специалистов попросту не дожидалось окончания процесса и бросало трудоустройство.





Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию на рынке труда - а если быть точнее, то текучку кадров - на 54-й сессии прозвучало предложение оптимизировать процесс конкурсного отбора специалистов в органах местного самоуправления посредством отмены конкурсов.



«Мы хотим усовершенствовать систему кадрового отбора. Сложившаяся ситуации на рынке труда требует оперативного реагирования. Особенно при вовлечении сегмента молодых квалифицированных специалистов», - сказал заместитель мэра - руководитель аппарата Администрации города Улан-Удэ Николай Намсараев.

Депутаты единогласно поддержали выдвинутую инициативу и рассчитывают, что такое изменение позволит существенно ускорить кадровое укомплектование, повысить число сотрудников.

Однако «конкурс мэра» не отменят. Будущим претендентам еще предстоит побороться за должность градоначальника.

Напомним, в марте текущего года был изменен способ избрания главы муниципального образования «город Улан-Удэ». Согласно внесенным изменениям, мэр города будет избираться городским Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет.





Таким образом, в ближайшем будущем поменяется не только процедура выбора мэра, но и процесс его вступления в должность, а также порядок избрания градоначальника в случае досрочного прекращения его полномочий.

Как известно, половину конкурсной комиссии будут составлять кандидаты, предложенные городским Советом. Вторую половину - главой Бурятии. Мэром города станет тот, за кого в ходе тайного голосования отдадут свои голоса большинство депутатов.

Стоит отметить, что регионов, практикующих всеобщие выборы мэра, на данный момент практически не осталось. Даже наши соседи - Иркутск и Чита - перешли на конкурсный формат отбора градоначальника.

Уважение за стаж



Последней инициативой из предложенных изменений на итоговой 54-й сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов стало введение новой регалии - «Почетный депутат».





Однако получить это звание смогут лишь те депутаты, которые проработали четыре и более созывов.



«Есть люди, которые всю жизнь отдают себя представительному органу, но им сложно стать «Почетным гражданином». Многие депутаты уходят в небытие и их забывают, а таких людей не надо забывать, их опыт надо использовать. Звание «Почетный депутат» даст возможность человеку постоянно присутствовать, иметь первоочередное право приема как мэра, так и председателя городского Совета. Это не наше ноу-хау. Мы это увидели в Северо-Байкальском районе. На сегодня таких людей у нас, которые прошли четыре созыва и больше - всего два человека», - пояснил депутат Анатолий Белоусов.

Если перевести четыре созыва в более конкретные года, то это почти 20 лет жизни. Претендентов среди местных депутатов на такое почетное звание действительно два - это заслуженный врач Бурятии Александр Иринчеев и замминистра здравоохранения Бурятии Валерий Амагыров.























