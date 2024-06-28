Политика и власть 28.06.2024 в 17:25

На ремонт дорог в Бурятии в прошлом году потратили около 16 миллиардов рублей

Об этом сообщил глава Бурятии в ходе отчета перед Народным хуралом
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Текст: Служба информации "Номер один"
На ремонт дорог в Бурятии в прошлом году потратили около 16 миллиардов рублей

В 2023 году на дороги республики было направлено около 16 миллиардов рублей. Благодаря этому в нормативное состояние приведено 255 км автомобильных дорог, 8 мостов и 6 водопропускных труб.

- С 2018 года в республике отремонтировано более 1600 км автомобильных дорог и 87 мостов. На эти цели направлено более 69 млрд рублей, - сообщил Алексей Цыденов.

Только в 2023 году на федеральных дорогах отремонтировано 88,7 км дорог и 6 искусственных сооружений. На региональных дорогах приведено в нормативное состояние 82,4 км и 6 мостов и обустроены дороги в трех населенных пунктах на сумму 6,9 млрд. руб.

Продолжается реконструкция участков автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян. Отремонтирована автомобильная дорога в трех населенных пунктах в Кабанском районе и два моста в Закаменском районе.

На автомобильных дорогах местного значения отремонтировано 84 км, 2 моста и обустроен один населенный пункт на общую сумму 3,2 млрд. рублей.

Завершено строительство подъезда к п. Целинный в Еравнинском районе общей протяженностью 15 км. Также в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» отремонтированы четыре улицы в селе Бичура (22 км), в Закаменском районе 2 объекта (2,3 км).

- В прошлом году для решения проблем общественного транспорта для Улан-Удэ, Северобайкальска и 11 районов республики приобретено 78 новых автобусов. С 2019 года приобретено 15 трамваев «Львенок» и 2 «Богатыря», а также 277 автобусов, - добавил глава Бурятии.

В республике продолжается реализация масштабного инфраструктурного проекта по строительству третьего моста в городе Улан-Удэ.

 

Фото: правительство Бурятии

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дороги Бурятия Алексей Цыденов

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