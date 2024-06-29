В Улан-Удэ отметили день молодежи

На театральной площади Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева состоялось праздничное мероприятие «Улан-Удэ: мечтай, действуй, создавай!» (6+) приуроченное ко Дню молодежи. Председатель комитета по социальной политике городского Совета депутатов Денис Егоров поздравил юное поколение, а также вручил грамоты руководителям учебных заведений и активистам молодежных общественных организаций.

Вчера перед фасадом здания русского драматического театра прошло большое событие. Администрация города организовала для жителей Улан-Удэ праздник, в рамках которого перед заинтересованными горожанами развернулись: интерактивные, образовательные и спортивные площадки.

В первой половине общественного мероприятия улан-удэнцам презентовали социальные проекты конкурса «Добрые дела - любимому городу», провели мастер-классы, а также национальные игры «Талан тубшо наадан» и «Шагай наадан». Дети насладились игровой программой с участием аниматоров, а взрослые испытали свои спортивные навыки в импровизированной сдаче ГТО. Параллельно с этим на сцене выступил ряд творческих коллективов с лучшими номерами.

Во второй половине торжественного вечера прошла церемония награждения лауреатов премии мэра г. Улан-Удэ «Молодые таланты». Конкурс проводился с целью поддержки талантливой и социально активной молодежи, проявившей себя в различных сферах деятельности и внесшей вклад в развитие города. В этом году на конкурс было подано 49 заявок, и по результатам их рассмотрения комиссия выбрала 15 лауреатов в трех номинациях: «За высокие достижения в области молодежной политики», «За высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности» и «За высокие достижения в профессиональной деятельности».

Для поздравления лауреатов на сцену пригласили председателя Комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов Дениса Егорова, который вручил грамоты руководителям учебных заведений и активистам молодежных общественных организаций.



«Мы торжественно отметили проявивших себя, поздравили победителей конкурса мэра города Улан-Удэ «Молодые таланты». Организовали яркую концертную программу для людей. Чтобы они могли насладиться этим днем. Хорошо провести время. Также мы представили проекты молодежной палаты УУГСД шестого созыва на интерактивных площадках. На протяжении всего созыва ребята очень хорошо работали. Организовали более 14 проектов, реализовали свыше 14 грантов практически на 2 миллиона рублей. Один из флагманских проектов - «Запись к врачу». Который родился буквально при общении с жителями», - рассказал депутат Денис Егоров.

Проект «Запись к врачу» был создан депутатами Улан-Удэнского городского Совета совместно с молодежной палатой два года назад.За это время помощь оказали более 80 жителям города и забронировали по записи места к медицинским сотрудникам свыше 200 раз.

«В рамках проведения Дня молодежи на интерактивной площадке мы презентовали проект, инициированный депутатом Денисом Егоровым, призванный помочь пожилым людям. Из них многие не могут записаться к врачам, так как не умеют или не могут пользоваться Госуслугами. А проводить много времени в очереди с возрастом лишь тяжелее. Соответственно возникла идея создать офлайн точки куда пенсионеры могут приходить, обращаться за помощью», - поделился член молодежной палаты Никита Богодухов.

«Будем масштабировать его на весь город. Отклик очень большой, мы даже не ожидали, что так получится. Но мы очень рады, что способны помочь людям», - подытожил депутат округа №20 Денис Егоров.

Экспериментальная точка проекта «Запись к врачу» была запущена на округе депутата Дениса Егорова. Отклик от граждан был колоссальный, благое дело потребовало развития.Сначала помощь пенсионерам стали оказывать на еще трех дополнительных округ, теперь же точки планируют расширить до семи штук благодаря гранту «Добрые дела - любимому городу».