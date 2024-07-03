Алексей Цыденов: «Вместе будем идти вперед!»

27 июня в рамках очередной, шестой сессии Народного Хурала глава Бурятии Алексей Цыденов выступил перед депутатами с ежегодным отчетом о деятельности правительства за 2023 год. В своем докладе он максимально охватил все направления работы правительства не только за прошлый год, но и за последние шесть лет, а также рассказал о перспективах развития республики.С 2018 года доходы консолидированного бюджета выросли в два раза - 132,3 млрд рублей, из которых 46,6% - это наши собственные налоговые и неналоговые доходы. Расходная часть также увеличилась, она является социально ориентированной. Большая часть средств направляется на образование - 29,7%, социальную политику - 19,8%, здравоохранение - 6,8%.В рамках сессии Алексей Цыденов также рассказал о росте объема производства у крупных промышленных предприятий Бурятии.- Высокими темпами, более 7% ежегодно, росло промышленное производство. В 2022 году республика по темпам роста промышленности заняла первое место в ДФО и седьмое место в России. По итогам 2023 года индекс промышленного производства составил 98,1%. Объем промышленного производства в 2023 году вырос в 1,44 раза к уровню 2018 года, - сообщил глава.За последние шесть лет в 2,3 раза выросли инвестиции и составили 165 млрд рублей. Большие средства вкладываются в проекты по добыче полезных ископаемых. Идет освоение месторождений полиметаллических руд, плавикового шпата, золота, каменного и бурого угля, урановых руд и т. д.- Мы продолжаем наращивать инвестиции. По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал в Республике Бурятия составил 165,3 млрд рублей - 123,5% к уровню 2022 года. В том числе 149,2 млрд рублей - внебюджетные инвестиции, рост в 1,7 раза к уровню 2022 года. По темпам роста Бурятия в 2023 году заняла шестое место в ДФО и 13-е место по России, - сообщил Алексей Цыденов.Благодаря мерам господдержки в Бурятии выросло производство продукции АПК. Валовой сбор зерна превысил 140 тыс. тонн, что является самым высоким показателем в республике за последние 23 года.- Наши аграрии обновляют рекорды урожайности. По итогам прошлого года достигнуты три исторических рекорда: по зерновым культурам - 20,7 ц/га; картофелю - 150 ц/га и овощам - 314,1 ц/га. Кроме того, идет активное техническое оснащение отрасли, - рассказал глава.С 2018 по 2023 год на дороги республики направлено более 69 млрд рублей. Это позволило привести в нормативное состояние более 1600 км автомобильных дорог и 87 мостов. Для развития общественного транспорта приобретено 17 современных трамваев: это «Львята» и «Богатыри», а также 277 автобусов.В 2023 году объем авиапассажирских перевозок в Бурятии вырос, аэропорт Улан-Удэ обслужил около 716 тыс. человек, что на 14% больше, чем в 2022 году. По сравнению с 2018 годом поток вырос почти в два раза.За шесть лет в республике построено 1,8 млн квадратных метров жилья. Завершена работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. В настоящее время проблемные объекты долевого строительства отсутствуют. Все это стало возможным благодаря решению президента о создании специального фонда с федеральным финансированием.С 2019 года и по состоянию на 1 мая 2024 года в Бурятии из аварийного жилья переселено более 6,5 тыс. человек.С 2018 года по различным программам благоустроено 564 общественных и 1038 дворовых территорий.Глава Бурятии также рассказал о долгосрочных планах комплексного развития Улан-Удэ и Северобайкальска. Они содержат 30 мероприятий. Среди ключевых проектов - строительство межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал», Национального музея, девяти путепроводов через железнодорожные пути, завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и т. д.План развития Северобайкальска включает 22 мероприятия. Планом предусматривается строительство нового кампуса техникума, модернизация коммунальной и городской инфраструктуры, реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Нижнеангарска, ремонт двух причалов и т. д.Для жителей республики увеличивается доступность получения высокотехнологичной медицинской помощи. С 2018 года в Бурятии появились 102 новых объекта здравоохранения, в том числе хирургический корпус Детской республиканской клинической больницы, республиканский перинатальный центр, поликлиника и хирургический корпус онкологического диспансера, Центр ядерной медицины. В районах Бурятии открылись 71 ФАП и 22 врачебных амбулатории.Для медицинских учреждений республики закуплены 2671 единица нового современного медицинского оборудования. Больницы и поликлиники по всей Бурятии получили 311 единиц легкового и санитарного автотранспорта и 135 автомобилей скорой медицинской помощи.В Бурятии сохранены высокие темпы в строительстве новых школ. С 2018 года для наших детей построено 35 новых школ, 119 школ капитально отремонтированы. В школах Бурятии ликвидирована третья смена. В 2023 году построено восемь школ на 1889 мест, капитальный ремонт в прошлом году провели в 23 школах.Решена застарелая проблема нехватки мест в детских садах. Для этого только с 2018 года в республике открылось 39 новых детских дошкольных учреждений. Помимо этого, проведен капитальный ремонт пяти детских садов.В течение 2023 года в республике введено 11 новых детских садов на 1800 мест. В результате на начало текущего года обеспечена 100%-ная доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет.За шесть лет в Бурятии создано 94 новых спортивных сооружения, в том числе единственный в России крытый лукодром, Центр гиревого спорта в поселке Онохой Заиграевского района, Региональный центр единоборств «Патриот», физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Максимиха. В 2024 году планируется завершить строительство регионального центра по хоккею. Также продолжается работа по созданию нового волейбольного центра.За шесть лет в Бурятии построено и реконструировано 17 объектов культуры. В их числе Национальная библиотека, Музыкально-гуманитарный лицей, Центр культурного развития поселка Саган-Нур и т. д. Капитальный ремонт прошел в 107 учреждениях культуры (это сельские ДК, детские школы искусств, библиотеки, театры, музеи, колледж искусств имени П. И. Чайковского).Одним из важных направлений работы правительства Бурятии стала поддержка СВО, участников спецоперации и их семей. В 2023 году на поддержку СВО было выделено более 2,8 млрд рублей, в том числе около 1,7 млрд рублей из республиканского бюджета. Всего с начала спецоперации на поддержку СВО направлено 4,6 млрд рублей. Средства направлялись на приобретение транспортных средств, одежды, экипировки, различного снаряжения, технических средств, медицинских изделий, оборудования для ребят из Бурятии.- Активную помощь военнослужащим оказывают волонтеры и простые жители республики. В Бурятии действует более 40 пунктов сбора помощи, в их работу вовлечено более 16 тыс. добровольцев. В поддержку наших бойцов собрано 288 млн рублей в виде добровольных взносов. На базе ТОС, общественных объединений, дацанов, учреждений профобразования создан 31 швейный цех. Также организовано патронатное сопровождение военнослужащих в госпиталях Москвы и Московской области. Регулярно из Бурятии выезжают волонтеры, чтобы ухаживать за нашими ребятами, кормить их родной пищей - буузами, хушуурами. Сотрудники московского представительства координируют эту работу, представительство обеспечивает их жильем. И это очень здорово помогает ребятам. Врачи отмечают, что наши парни идут быстрее на поправку, - рассказал Алексей Цыденов.Глава Бурятии особо отметил важность развития туристской отрасли в республике. За 2023 год численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения достигла 641,3 тыс. человек, с ростом на 30,7% к уровню 2022 года. Численность иностранных туристов составила 6907 человек, в основном это граждане Монголии и Китая.В 2023 году по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» было поддержано 76 общественных и предпринимательских инициатив. Проведена большая подготовительная работа по новому проекту создания круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Утверждена концепция курорта «Волшебный Байкал». Предусмотрены инвестиции по строительству туристических комплексов и развитию круизного судоходства.- В Бурятии продолжится работа по реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ, а также по запуску глобальных проектов, необходимых для решения задач, связанных с развитием Сибири, Арктики и Дальнего Востока. Мы вместе будем идти вперед и решать наши стратегические задачи! - завершил выступление Алексей Цыденов.После выступления депутаты задали ряд вопросов Алексею Цыденову и внесли свои предложения. Глава поддержал предложенные инициативы, пообещав рассмотреть их более подробно.Подытожив доклад главы, выступил председатель Народного Хурала Владимир Павлов.- За отчетом главы о деятельности правительства стоит колоссальная работа всех министерств, ведомств и всего правительства Республики Бурятия. И главное - все действия правительства корреспондируются с реализацией закона о Стратегии социально-экономического развития Бурятии до 2035 года. Многие наши итоги вызывают определенную гордость. Например, результаты по развитию материально-технической базы по образованию и социальной сфере. Главное, конечно, это экономика. Цифры говорят сами за себя. Пять-шесть лет назад было 23 млрд рублей налогов, а сейчас даже более 61 млрд рублей. Наша республика сейчас входит почти во все федеральные и национальные программы, и за этим тоже стоит большая работа. Но наш главный вопрос - это повышение качества жизни людей. В этом отношении тоже сделано многое, но предстоит сделать еще больше, - сказал Владимир Павлов.Фото: egov-buryatia.ru