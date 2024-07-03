Политика и власть 03.07.2024 в 13:50
Алексей Цыденов: «Вместе будем идти вперед!»
Глава Бурятии представил ежегодный отчет о деятельности правительства
Текст: Нина Будаева
27 июня в рамках очередной, шестой сессии Народного Хурала глава Бурятии Алексей Цыденов выступил перед депутатами с ежегодным отчетом о деятельности правительства за 2023 год. В своем докладе он максимально охватил все направления работы правительства не только за прошлый год, но и за последние шесть лет, а также рассказал о перспективах развития республики.
Промышленность и бюджет
С 2018 года доходы консолидированного бюджета выросли в два раза - 132,3 млрд рублей, из которых 46,6% - это наши собственные налоговые и неналоговые доходы. Расходная часть также увеличилась, она является социально ориентированной. Большая часть средств направляется на образование - 29,7%, социальную политику - 19,8%, здравоохранение - 6,8%.
В рамках сессии Алексей Цыденов также рассказал о росте объема производства у крупных промышленных предприятий Бурятии.
- Высокими темпами, более 7% ежегодно, росло промышленное производство. В 2022 году республика по темпам роста промышленности заняла первое место в ДФО и седьмое место в России. По итогам 2023 года индекс промышленного производства составил 98,1%. Объем промышленного производства в 2023 году вырос в 1,44 раза к уровню 2018 года, - сообщил глава.
Агропром и инвестиции
За последние шесть лет в 2,3 раза выросли инвестиции и составили 165 млрд рублей. Большие средства вкладываются в проекты по добыче полезных ископаемых. Идет освоение месторождений полиметаллических руд, плавикового шпата, золота, каменного и бурого угля, урановых руд и т. д.
- Мы продолжаем наращивать инвестиции. По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал в Республике Бурятия составил 165,3 млрд рублей - 123,5% к уровню 2022 года. В том числе 149,2 млрд рублей - внебюджетные инвестиции, рост в 1,7 раза к уровню 2022 года. По темпам роста Бурятия в 2023 году заняла шестое место в ДФО и 13-е место по России, - сообщил Алексей Цыденов.
Благодаря мерам господдержки в Бурятии выросло производство продукции АПК. Валовой сбор зерна превысил 140 тыс. тонн, что является самым высоким показателем в республике за последние 23 года.
- Наши аграрии обновляют рекорды урожайности. По итогам прошлого года достигнуты три исторических рекорда: по зерновым культурам - 20,7 ц/га; картофелю - 150 ц/га и овощам - 314,1 ц/га. Кроме того, идет активное техническое оснащение отрасли, - рассказал глава.
Аэропорт, дороги, транспорт
С 2018 по 2023 год на дороги республики направлено более 69 млрд рублей. Это позволило привести в нормативное состояние более 1600 км автомобильных дорог и 87 мостов. Для развития общественного транспорта приобретено 17 современных трамваев: это «Львята» и «Богатыри», а также 277 автобусов.
В 2023 году объем авиапассажирских перевозок в Бурятии вырос, аэропорт Улан-Удэ обслужил около 716 тыс. человек, что на 14% больше, чем в 2022 году. По сравнению с 2018 годом поток вырос почти в два раза.
Жилье и благоустройство
За шесть лет в республике построено 1,8 млн квадратных метров жилья. Завершена работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. В настоящее время проблемные объекты долевого строительства отсутствуют. Все это стало возможным благодаря решению президента о создании специального фонда с федеральным финансированием.
С 2019 года и по состоянию на 1 мая 2024 года в Бурятии из аварийного жилья переселено более 6,5 тыс. человек.
С 2018 года по различным программам благоустроено 564 общественных и 1038 дворовых территорий.
Улан-Удэ и Северобайкальск
Глава Бурятии также рассказал о долгосрочных планах комплексного развития Улан-Удэ и Северобайкальска. Они содержат 30 мероприятий. Среди ключевых проектов - строительство межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал», Национального музея, девяти путепроводов через железнодорожные пути, завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и т. д.
План развития Северобайкальска включает 22 мероприятия. Планом предусматривается строительство нового кампуса техникума, модернизация коммунальной и городской инфраструктуры, реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Нижнеангарска, ремонт двух причалов и т. д.
Здравоохранение
Для жителей республики увеличивается доступность получения высокотехнологичной медицинской помощи. С 2018 года в Бурятии появились 102 новых объекта здравоохранения, в том числе хирургический корпус Детской республиканской клинической больницы, республиканский перинатальный центр, поликлиника и хирургический корпус онкологического диспансера, Центр ядерной медицины. В районах Бурятии открылись 71 ФАП и 22 врачебных амбулатории.
Для медицинских учреждений республики закуплены 2671 единица нового современного медицинского оборудования. Больницы и поликлиники по всей Бурятии получили 311 единиц легкового и санитарного автотранспорта и 135 автомобилей скорой медицинской помощи.
Культура, образование, спорт
В Бурятии сохранены высокие темпы в строительстве новых школ. С 2018 года для наших детей построено 35 новых школ, 119 школ капитально отремонтированы. В школах Бурятии ликвидирована третья смена. В 2023 году построено восемь школ на 1889 мест, капитальный ремонт в прошлом году провели в 23 школах.
Решена застарелая проблема нехватки мест в детских садах. Для этого только с 2018 года в республике открылось 39 новых детских дошкольных учреждений. Помимо этого, проведен капитальный ремонт пяти детских садов.
В течение 2023 года в республике введено 11 новых детских садов на 1800 мест. В результате на начало текущего года обеспечена 100%-ная доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет.
За шесть лет в Бурятии создано 94 новых спортивных сооружения, в том числе единственный в России крытый лукодром, Центр гиревого спорта в поселке Онохой Заиграевского района, Региональный центр единоборств «Патриот», физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Максимиха. В 2024 году планируется завершить строительство регионального центра по хоккею. Также продолжается работа по созданию нового волейбольного центра.
За шесть лет в Бурятии построено и реконструировано 17 объектов культуры. В их числе Национальная библиотека, Музыкально-гуманитарный лицей, Центр культурного развития поселка Саган-Нур и т. д. Капитальный ремонт прошел в 107 учреждениях культуры (это сельские ДК, детские школы искусств, библиотеки, театры, музеи, колледж искусств имени П. И. Чайковского).
Поддержка СВО
Одним из важных направлений работы правительства Бурятии стала поддержка СВО, участников спецоперации и их семей. В 2023 году на поддержку СВО было выделено более 2,8 млрд рублей, в том числе около 1,7 млрд рублей из республиканского бюджета. Всего с начала спецоперации на поддержку СВО направлено 4,6 млрд рублей. Средства направлялись на приобретение транспортных средств, одежды, экипировки, различного снаряжения, технических средств, медицинских изделий, оборудования для ребят из Бурятии.
- Активную помощь военнослужащим оказывают волонтеры и простые жители республики. В Бурятии действует более 40 пунктов сбора помощи, в их работу вовлечено более 16 тыс. добровольцев. В поддержку наших бойцов собрано 288 млн рублей в виде добровольных взносов. На базе ТОС, общественных объединений, дацанов, учреждений профобразования создан 31 швейный цех. Также организовано патронатное сопровождение военнослужащих в госпиталях Москвы и Московской области. Регулярно из Бурятии выезжают волонтеры, чтобы ухаживать за нашими ребятами, кормить их родной пищей - буузами, хушуурами. Сотрудники московского представительства координируют эту работу, представительство обеспечивает их жильем. И это очень здорово помогает ребятам. Врачи отмечают, что наши парни идут быстрее на поправку, - рассказал Алексей Цыденов.
Туризм и проект «Пять морей»
Глава Бурятии особо отметил важность развития туристской отрасли в республике. За 2023 год численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения достигла 641,3 тыс. человек, с ростом на 30,7% к уровню 2022 года. Численность иностранных туристов составила 6907 человек, в основном это граждане Монголии и Китая.
В 2023 году по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» было поддержано 76 общественных и предпринимательских инициатив. Проведена большая подготовительная работа по новому проекту создания круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Утверждена концепция курорта «Волшебный Байкал». Предусмотрены инвестиции по строительству туристических комплексов и развитию круизного судоходства.
- В Бурятии продолжится работа по реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ, а также по запуску глобальных проектов, необходимых для решения задач, связанных с развитием Сибири, Арктики и Дальнего Востока. Мы вместе будем идти вперед и решать наши стратегические задачи! - завершил выступление Алексей Цыденов.
После выступления депутаты задали ряд вопросов Алексею Цыденову и внесли свои предложения. Глава поддержал предложенные инициативы, пообещав рассмотреть их более подробно.
Подытожив доклад главы, выступил председатель Народного Хурала Владимир Павлов.
- За отчетом главы о деятельности правительства стоит колоссальная работа всех министерств, ведомств и всего правительства Республики Бурятия. И главное - все действия правительства корреспондируются с реализацией закона о Стратегии социально-экономического развития Бурятии до 2035 года. Многие наши итоги вызывают определенную гордость. Например, результаты по развитию материально-технической базы по образованию и социальной сфере. Главное, конечно, это экономика. Цифры говорят сами за себя. Пять-шесть лет назад было 23 млрд рублей налогов, а сейчас даже более 61 млрд рублей. Наша республика сейчас входит почти во все федеральные и национальные программы, и за этим тоже стоит большая работа. Но наш главный вопрос - это повышение качества жизни людей. В этом отношении тоже сделано многое, но предстоит сделать еще больше, - сказал Владимир Павлов.
Фото: egov-buryatia.ru
Промышленность и бюджет
С 2018 года доходы консолидированного бюджета выросли в два раза - 132,3 млрд рублей, из которых 46,6% - это наши собственные налоговые и неналоговые доходы. Расходная часть также увеличилась, она является социально ориентированной. Большая часть средств направляется на образование - 29,7%, социальную политику - 19,8%, здравоохранение - 6,8%.
В рамках сессии Алексей Цыденов также рассказал о росте объема производства у крупных промышленных предприятий Бурятии.
- Высокими темпами, более 7% ежегодно, росло промышленное производство. В 2022 году республика по темпам роста промышленности заняла первое место в ДФО и седьмое место в России. По итогам 2023 года индекс промышленного производства составил 98,1%. Объем промышленного производства в 2023 году вырос в 1,44 раза к уровню 2018 года, - сообщил глава.
Агропром и инвестиции
За последние шесть лет в 2,3 раза выросли инвестиции и составили 165 млрд рублей. Большие средства вкладываются в проекты по добыче полезных ископаемых. Идет освоение месторождений полиметаллических руд, плавикового шпата, золота, каменного и бурого угля, урановых руд и т. д.
- Мы продолжаем наращивать инвестиции. По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал в Республике Бурятия составил 165,3 млрд рублей - 123,5% к уровню 2022 года. В том числе 149,2 млрд рублей - внебюджетные инвестиции, рост в 1,7 раза к уровню 2022 года. По темпам роста Бурятия в 2023 году заняла шестое место в ДФО и 13-е место по России, - сообщил Алексей Цыденов.
Благодаря мерам господдержки в Бурятии выросло производство продукции АПК. Валовой сбор зерна превысил 140 тыс. тонн, что является самым высоким показателем в республике за последние 23 года.
- Наши аграрии обновляют рекорды урожайности. По итогам прошлого года достигнуты три исторических рекорда: по зерновым культурам - 20,7 ц/га; картофелю - 150 ц/га и овощам - 314,1 ц/га. Кроме того, идет активное техническое оснащение отрасли, - рассказал глава.
Аэропорт, дороги, транспорт
С 2018 по 2023 год на дороги республики направлено более 69 млрд рублей. Это позволило привести в нормативное состояние более 1600 км автомобильных дорог и 87 мостов. Для развития общественного транспорта приобретено 17 современных трамваев: это «Львята» и «Богатыри», а также 277 автобусов.
В 2023 году объем авиапассажирских перевозок в Бурятии вырос, аэропорт Улан-Удэ обслужил около 716 тыс. человек, что на 14% больше, чем в 2022 году. По сравнению с 2018 годом поток вырос почти в два раза.
Жилье и благоустройство
За шесть лет в республике построено 1,8 млн квадратных метров жилья. Завершена работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. В настоящее время проблемные объекты долевого строительства отсутствуют. Все это стало возможным благодаря решению президента о создании специального фонда с федеральным финансированием.
С 2019 года и по состоянию на 1 мая 2024 года в Бурятии из аварийного жилья переселено более 6,5 тыс. человек.
С 2018 года по различным программам благоустроено 564 общественных и 1038 дворовых территорий.
Улан-Удэ и Северобайкальск
Глава Бурятии также рассказал о долгосрочных планах комплексного развития Улан-Удэ и Северобайкальска. Они содержат 30 мероприятий. Среди ключевых проектов - строительство межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал», Национального музея, девяти путепроводов через железнодорожные пути, завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и т. д.
План развития Северобайкальска включает 22 мероприятия. Планом предусматривается строительство нового кампуса техникума, модернизация коммунальной и городской инфраструктуры, реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Нижнеангарска, ремонт двух причалов и т. д.
Здравоохранение
Для жителей республики увеличивается доступность получения высокотехнологичной медицинской помощи. С 2018 года в Бурятии появились 102 новых объекта здравоохранения, в том числе хирургический корпус Детской республиканской клинической больницы, республиканский перинатальный центр, поликлиника и хирургический корпус онкологического диспансера, Центр ядерной медицины. В районах Бурятии открылись 71 ФАП и 22 врачебных амбулатории.
Для медицинских учреждений республики закуплены 2671 единица нового современного медицинского оборудования. Больницы и поликлиники по всей Бурятии получили 311 единиц легкового и санитарного автотранспорта и 135 автомобилей скорой медицинской помощи.
Культура, образование, спорт
В Бурятии сохранены высокие темпы в строительстве новых школ. С 2018 года для наших детей построено 35 новых школ, 119 школ капитально отремонтированы. В школах Бурятии ликвидирована третья смена. В 2023 году построено восемь школ на 1889 мест, капитальный ремонт в прошлом году провели в 23 школах.
Решена застарелая проблема нехватки мест в детских садах. Для этого только с 2018 года в республике открылось 39 новых детских дошкольных учреждений. Помимо этого, проведен капитальный ремонт пяти детских садов.
В течение 2023 года в республике введено 11 новых детских садов на 1800 мест. В результате на начало текущего года обеспечена 100%-ная доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет.
За шесть лет в Бурятии создано 94 новых спортивных сооружения, в том числе единственный в России крытый лукодром, Центр гиревого спорта в поселке Онохой Заиграевского района, Региональный центр единоборств «Патриот», физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Максимиха. В 2024 году планируется завершить строительство регионального центра по хоккею. Также продолжается работа по созданию нового волейбольного центра.
За шесть лет в Бурятии построено и реконструировано 17 объектов культуры. В их числе Национальная библиотека, Музыкально-гуманитарный лицей, Центр культурного развития поселка Саган-Нур и т. д. Капитальный ремонт прошел в 107 учреждениях культуры (это сельские ДК, детские школы искусств, библиотеки, театры, музеи, колледж искусств имени П. И. Чайковского).
Поддержка СВО
Одним из важных направлений работы правительства Бурятии стала поддержка СВО, участников спецоперации и их семей. В 2023 году на поддержку СВО было выделено более 2,8 млрд рублей, в том числе около 1,7 млрд рублей из республиканского бюджета. Всего с начала спецоперации на поддержку СВО направлено 4,6 млрд рублей. Средства направлялись на приобретение транспортных средств, одежды, экипировки, различного снаряжения, технических средств, медицинских изделий, оборудования для ребят из Бурятии.
- Активную помощь военнослужащим оказывают волонтеры и простые жители республики. В Бурятии действует более 40 пунктов сбора помощи, в их работу вовлечено более 16 тыс. добровольцев. В поддержку наших бойцов собрано 288 млн рублей в виде добровольных взносов. На базе ТОС, общественных объединений, дацанов, учреждений профобразования создан 31 швейный цех. Также организовано патронатное сопровождение военнослужащих в госпиталях Москвы и Московской области. Регулярно из Бурятии выезжают волонтеры, чтобы ухаживать за нашими ребятами, кормить их родной пищей - буузами, хушуурами. Сотрудники московского представительства координируют эту работу, представительство обеспечивает их жильем. И это очень здорово помогает ребятам. Врачи отмечают, что наши парни идут быстрее на поправку, - рассказал Алексей Цыденов.
Туризм и проект «Пять морей»
Глава Бурятии особо отметил важность развития туристской отрасли в республике. За 2023 год численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения достигла 641,3 тыс. человек, с ростом на 30,7% к уровню 2022 года. Численность иностранных туристов составила 6907 человек, в основном это граждане Монголии и Китая.
В 2023 году по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» было поддержано 76 общественных и предпринимательских инициатив. Проведена большая подготовительная работа по новому проекту создания круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Утверждена концепция курорта «Волшебный Байкал». Предусмотрены инвестиции по строительству туристических комплексов и развитию круизного судоходства.
- В Бурятии продолжится работа по реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ, а также по запуску глобальных проектов, необходимых для решения задач, связанных с развитием Сибири, Арктики и Дальнего Востока. Мы вместе будем идти вперед и решать наши стратегические задачи! - завершил выступление Алексей Цыденов.
После выступления депутаты задали ряд вопросов Алексею Цыденову и внесли свои предложения. Глава поддержал предложенные инициативы, пообещав рассмотреть их более подробно.
Подытожив доклад главы, выступил председатель Народного Хурала Владимир Павлов.
- За отчетом главы о деятельности правительства стоит колоссальная работа всех министерств, ведомств и всего правительства Республики Бурятия. И главное - все действия правительства корреспондируются с реализацией закона о Стратегии социально-экономического развития Бурятии до 2035 года. Многие наши итоги вызывают определенную гордость. Например, результаты по развитию материально-технической базы по образованию и социальной сфере. Главное, конечно, это экономика. Цифры говорят сами за себя. Пять-шесть лет назад было 23 млрд рублей налогов, а сейчас даже более 61 млрд рублей. Наша республика сейчас входит почти во все федеральные и национальные программы, и за этим тоже стоит большая работа. Но наш главный вопрос - это повышение качества жизни людей. В этом отношении тоже сделано многое, но предстоит сделать еще больше, - сказал Владимир Павлов.
Фото: egov-buryatia.ru
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