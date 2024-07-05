В этом году Бурятия начнет ремонт спортивной школы в Старобешевском районе ДНР

Специалисты из Бурятии помогут отремонтировать детско-юношескую спортивную школу «Колос» в поселке Старобешево Донецкой Народной Республики.

- Сейчас учреждение находится в предаварийном состоянии. Помимо этого, существует острая проблема с наружными сетями канализации. В настоящее время смета на предстоящие работы проходит экспертизу. После завершения экспертизы начнется ремонт школы, -сообщили в управлении капстроительства республики.

Школа состоит из основное здания и двух пристроев. Ремонт будет проходить во всех помещениях. Перечень предстоящих работ довольно обширный.

Согласно плану, в первую очередь, необходимо будет укрепить фундамент и стены здания. Кроме этого, планируется отремонтировать системы электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения.

Также предстоит обновить фасады, выровнять поверхности в помещениях, сделать внутреннюю отделку, заменить окна и благоустроить прилегающую территорию. Ремонтные работы будут разделены на несколько этапов и один из них будет выполнен в этом году.

Фото: Управление капитального строительства РБ