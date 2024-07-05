Политика и власть 05.07.2024 в 15:19

В этом году Бурятия начнет ремонт спортивной школы в Старобешевском районе ДНР

Отремонтируют не только здание школы, но и наружные сети канализации
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Текст: Служба информации "Номер один"
В этом году Бурятия начнет ремонт спортивной школы в Старобешевском районе ДНР

Специалисты из Бурятии помогут отремонтировать детско-юношескую спортивную школу «Колос» в поселке Старобешево Донецкой Народной Республики. 

- Сейчас учреждение находится в предаварийном состоянии. Помимо этого, существует острая проблема с наружными сетями канализации. В настоящее время смета на предстоящие работы проходит экспертизу. После завершения экспертизы начнется ремонт школы, -сообщили в управлении капстроительства республики.

 

Школа состоит из основное здания и двух пристроев. Ремонт будет проходить во всех помещениях. Перечень предстоящих работ довольно обширный. 

Согласно плану, в первую очередь, необходимо будет укрепить фундамент и стены здания. Кроме этого, планируется отремонтировать системы электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения.

Также предстоит обновить фасады, выровнять поверхности в помещениях, сделать внутреннюю отделку, заменить окна и благоустроить прилегающую территорию.  Ремонтные работы будут разделены на несколько этапов и один из них будет выполнен в этом году.

 

Фото: Управление капитального строительства РБ

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