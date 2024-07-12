Глава Бурятии принял участие в открытии детского сада в Мухоршибирском районе

Новый детский сад на 50 мест ввели в эксплуатацию в селе Подлопатки Мухоршибирского района 11 июля. В открытии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.

– Мы и детские сады строим, и школы строим, и ремонтируем. Все делаем, чтобы нашим детям было комфортно, чтобы они могли развиваться, уверенно двигаться по жизни вперед, чтобы перед ними все дороги открывались. Всех поздравляю. Еще раз желаю всем всего самого хорошего. Чтоб в этом детском саду всегда звучали голоса детей. Чтоб детей было много, чтоб тут была очередь, чтоб у нас была проблема, куда детей разместить, - поздравил жителей села с открытием Алексей Цыденов.

Как сообщила заведующая Подлопатинским детским садом «Журавушка» Наталья Шайдурова, в связи с введением в эксплуатацию нового двухэтажного здания количество рабочих мест в учреждении увеличилось:

– Детский сад рассчитан на 50 детей. Сейчас на данный момент 47 детей, но ожидается пополнение. В данный момент у нас занято 12 человек, но так как мы въезжаем в более просторные помещения и более, требующие вложения сил и человеческих ресурсов, значит будет у нас 16 человек работающих, то есть мы увеличиваем штат, - сообщила Наталья Шайдурова.

Новый детский сад был построен в рамках госпрограммы РБ «Развитие образования и науки». На его строительство и оснащение было направлено порядка 146,4 млн руб. На эти средства были закуплены: бытовая техника, компьютеры, мебель, оборудование пищеблока, спортивное и музыкальное оборудование.

Фото: правительство Бурятии, egov-buryatia.ru