Политика и власть 05.08.2024 в 12:12

В Бурятии легковушка врезалась в огромный грузовик Скания

ДТП произошло из-за размытой дороги в Мухоршибири
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии легковушка врезалась в огромный грузовик Скания

В субботу утром, 3 августа, в Мухоршибирском районе Бурятии из-за размытой дороги произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

- 50-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» в 4 км от села Никольск не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания». В результате ДТП водитель и 44-летняя пассажир легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГИБДД республики.

Еще одно ДТП с грузовиком произошло в минувшие выходные дни в Северо-Байкальском районе.

- Днем 60-летний водитель автомобиля «УАЗ» следовал со стороны г. Северобайкальск в направлении поселка Новый Уоян. При выполнении маневра «обгон» он столкнулся с попутно двигавшимся грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель УАЗа с травмами был госпитализирован в медучреждение, - добавили дорожные инспекторы.

Фото: ГИБДД РБ

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